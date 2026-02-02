經部發布新創企業白皮書 投資破千億元創近10年新高

【記者許麗珍／台北報導】經濟部今發布2025年新創企業白皮書，截至2025年底，全國已有10552家新創企業，提供約10.5萬就業機會，其中278家進入公開市場上市櫃，新創企業2024年整體銷售額成長34%，2025年貨品出口額也成長29.3%，尤其國內新創企業投資於2024年突破1002億元，創近10年新高。

經濟部今召開「2025年新創企業白皮書」發布記者會，由次長何晉滄主持，對外說明創新創業雨林生態系，包括趨勢、機會與關鍵資源，並邀請新創企業現身分享。

經濟部中小及新創企業署表示，觀察新創投入的應用領域，發展重心已由過往偏硬體製造，邁入色轉型及數位轉型。近年能源、環境永續、金融服務及人工智慧等主題快速竄升，顯示我國新創企業正朝向高科技與高附加價值的方向前進。

經濟部中小及新創企業署表示，區域創新發展的特色日益明顯，北部聚焦半導體與人工智慧生態系，中部展現精密製造能量，南部則發展智慧港灣，綠能及新興科技聚落，呈現多元互補的區域發展格局。

經濟部2025年提供90項政策措施，資金部分25項，包括青年創業貸款、國發基金創業天使投資方案、小型企業創新研發補助等，經濟部推動新創企業布局全球，跨國研發商轉對接國際大企業，跨國研發則促成新創及國際伙伴針對AI、矽光子及量子運算等，共同研發35案，帶動投資新台幣9.24億新台幣。

經濟部中小及新創企業署表示，「2025年新創企業白皮書」關鍵議題，主要是啟動主題式百億基金與AI十大建設，目前的挑戰是供應鏈重組、國際法規要求及企業經營成本與難度上升等，經濟部希望企業與新創合作，應用AI技術開發產品，新服務將更快上市。

