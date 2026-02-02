經部發布白皮書 企業新創動能強勁

記者郭曉蓓／臺北報導

經濟部昨日發布《2025年新創企業白皮書》指出，全國已有1萬552家新創企業，其中278家成功進入公開市場。2024年新創獲得投資金額達1002億元，創近10年新高；2025年新創企業出口金額達1479億元、年增率29.3%，展現臺灣新創生態系強勁的成長動能。

出口顯著成長 拓展全球供應體系

《2025年新創企業白皮書》透過系統性整理分析相關統計資料，呈現我國新創企業的發展現況、獲投資趨勢與政府資源投入成果，展現臺灣創新創業動能。

經濟部次長何晉滄指出，根據白皮書統計，2024年新創企業銷售額已達6425億元，年增34%；2025年新創企業出口金額1479億元，年增率29.3%，主要成長市場來自東南亞國家125.48%、日本46.73%、美國11.75%。目前有2381家新創企業屬於「五大信賴產業」，約占整體新創企業的22.56%。

朝高科技、高附加價值方向發展

經濟部分析前3大熱門創業領域，分別為醫療、生技與電子硬體；我國資金市場活絡，企業創投扮演關鍵角色，顯示成熟企業對新創企業深具信心，目前獲投前3大領域是健康生技、電子硬體、能源。觀察新創投入的應用領域，發展重心逐步轉向綠色轉型與數位應用，能源、永續環境、金融服務及人工智慧等主題快速成長，顯示新創正朝高科技與高附加價值方向發展。

中小及新創企業署長李冠志表示，2025年政府共整合90項政策措施，從資金、人才和市場等面向協助新創建構完整生態系，並推動無人載具科技創新實驗計畫、價創2.0等，有效促成及培育新創事業；並透過參與國際展會、深耕關鍵市場、跨國研發合作、聚焦戰略太空與生醫產業等策略，期盼持續強化新創在國際供應鏈與創新生態系中的關鍵角色。

經濟部昨日發布《2025年新創企業白皮書》，展現臺灣新創生態系強勁的成長動能。（經濟部提供）