經部發布白皮書 新創企業獲投資金額破千億創10年高

（中央社記者曾筠庭台北2日電）經濟部今天發布「2025年新創企業白皮書」指出，國內新創企業家數已達1萬552家，其中278家進入公開市場；2024年新創獲得投資金額達新台幣1002億元，創近10年新高，投資前3大創業領域為健康醫療、生技及電子硬體，顯示台灣新創能量正持續擴大，此外，逾2成新創布局五大信賴產業。

根據「2025年新創企業白皮書」，台灣新創企業不僅家數與投資規模持續成長，出口表現亦顯著提升，2025年新創企業出口金額達新台幣1479億元，年增率29.3%。其中，以東南亞市場成長最為顯著，年增率高達125.48%，其次為日本市場，年增46.73%，美國市場則為11.75%。

經濟部次長何晉滄指出，台灣新創成長與政府近年推動五大信賴產業，以及數位與金融轉型政策密切相關，也帶動企業創投（CVC）積極投入，愈來愈多大型企業將新創視為外部創新的重要來源，新創在技術與創意能量上，已成為協助產業升級的重要力量。

根據白皮書統計，目前約有2300多家新創企業屬於五大信賴產業，約占整體新創企業的22.56%，經濟部指出，觀察新創投入的應用領域，發展重心已由過往偏向硬體製造，逐步轉向綠色轉型與數位應用，近年能源、永續環境、金融服務及人工智慧等主題快速成長，顯示台灣新創正朝高科技與高附加價值方向發展。

中小及新創企業署署長李冠志表示，今年是繼去年首度發布後，第2年推出新創企業白皮書，2025年政府共整合90項政策措施，從資金、人才和市場等面向協助新創建構完整生態系。在資金面，包括國發基金創業天使投資方案、青年創業貸款、小型企業創新研發計畫（SBIR）等；市場面則涵蓋新創採購、台灣科技新創基地（TTA）、亞灣新創園等政策。

李冠志指出，政府也透過參與國際展會、競賽及跨國研發合作等策略，協助新創企業拓展海外市場、深化全球布局，期盼持續強化台灣新創在國際供應鏈與創新生態系中的關鍵角色。

何晉滄強調，未來將持續聚焦高技術含量的新創發展，特別是在生技、人工智慧與綠色科技等領域，協助新創深化技術應用，並與五大信賴產業形成良性互動，帶動整體產業升級。（編輯：潘羿菁）1150202