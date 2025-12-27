經部發布《2025中小企業白皮書》 中小企扮演臺灣經濟要角

經濟部何晉滄政務次長（右二）主持《二○二五年中小企業白皮書》發布記者會，金全益公司王義方董事長（左起）、歐群科技廖月照董事長及經濟部中企署李佳瑾主秘共同出席。

▲經濟部何晉滄政務次長（右二）主持《二○二五年中小企業白皮書》發布記者會，金全益公司王義方董事長（左起）、歐群科技廖月照董事長及經濟部中企署李佳瑾主秘共同出席。

經濟部政務次長何晉滄日昨主持《二○二五年中小企業白皮書》發布記者會，白皮書深入剖析中小企業營運現況與發展趨勢，同時聚焦業者面對當前國際經貿局勢與轉型核心議題進行探討。二○二四年我國中小企業家數超過一七一．五萬家，較上年家數成長二．四八%，占全體企業達九十八%以上，吸納約九一九．四萬就業人口，提供全國近八成就業機會，創造逾卅一兆元銷售額，占整體企業銷售額比重超過五成，主要受惠於內需市場的暢旺，內銷額超過廿七．八兆元，成長幅度達八．三二%，充分展現中小企業是維繫臺灣經濟發展與促進社會安定的重要支柱。

廣告 廣告

本年度白皮書亦針對美國關稅政策、全球淨零排放浪潮，以及AI應用等關鍵課題進行探討，同時系統性彙整政府推動之相關政策與輔導措施，引導企業善用政策工具，以強化經營韌性，從容應對挑戰並開創轉型契機。記者會特別邀請曾榮獲「國家磐石獎」殊榮的業者—歐群科技公司廖月照董事長與金全益公司王義方董事長進行經驗分享。面對全球供應鏈重組與減碳浪潮，兩家業者展現了卓越的韌性，不僅在核心技術上持續深耕，更導入AI技術、自動化等智慧設備以提升品質與效率，並將ESG永續精神融入營運DNA，為產業升級樹立了最佳典範。

經濟部指出，中小企業為國家經濟發展的穩定磐石，為提升企業經營韌性，經濟部於今年一月啟動「中小微企業多元振興發展計畫」，透過「數位轉型」、「淨零轉型」及「通路發展」三策略，並輔以普惠金融、租稅優惠，以及為員工加薪提供額外信保額度等配套措施，加速推動中小微企業創新轉型，致力實現「包容成長」的政策目標。

經濟部表示，為因應國際情勢變化、美國關稅調整挑戰，經濟部整合跨部會資源，成立「產業競爭力輔導服務團」，提供AI數位轉型、AI人才培育、金融支持、市場拓展、技術輔導、ESCO節能、勞動力升級等多元支援措施，協助企業穩健轉型、化危機為轉機。另同步推出產業金融支持、研發轉型與海外拓銷方案，透過簡化貸款程序、提供信保優惠，並補助企業開發新產品及創新技術；爭取海外訂單，包括多元拓銷布局、布建海外通路、參展補助、買主直達等措施，協助業者穩住營運資金、產品技術升級、開拓多元市場。