經部發布《2025中小企業白皮書》臺灣經濟發展關鍵角色

經濟部發布「二○二五中小企業白皮書」，面對未來挑戰，該部將全力持續協助中小企業厚植競爭力並掌握轉型關鍵，以業者需求為核心，透過暢通溝通管道即時回應產業心聲，確保政策與時俱進。

「二○二五中小企業白皮書」深入剖析中小企業營運現況與發展趨勢，同時聚焦業者面對當前國際經貿局勢與轉型核心議題進行探討。經濟部強調，中小企業為國家經濟發展的穩定磐石，為提升企業經營韌性。今（二○二五）年啟動「中小微企業多元振興發展計畫」，透過「數位轉型」、「淨零轉型」及「通路發展」三策略，並輔以普惠金融、租稅優惠，以及為員工加薪提供額外信保額度等配套措施，加速推動中小微企業創新轉型，致力實現「包容成長」的政策目標。

為因應國際情勢變化、美國關稅調整挑戰，經濟部整合跨部會資源，成立「產業競爭力輔導服務團」，提供AI數位轉型、AI人才培育、金融支持、市場拓展、技術輔導、ESCO節能、勞動力升級等多元支援措施，協助企業穩健轉型、化危機為轉機。另同步推出產業金融支持、研發轉型與海外拓銷方案，透過簡化貸款程序、提供信保優惠，並補助企業開發新產品及創新技術；爭取海外訂單，包括參展補助、多元拓銷布局、布建海外通路、買主直達等措施，協助業者穩住營運資金、產品技術升級、開拓多元市場。

白皮書亦針對美國關稅政策、全球淨零排放浪潮，以及AI應用等關鍵課題進行探討，同時系統性彙整政府推動之相關政策與輔導措施，引導企業善用政策工具，以強化經營韌性，從容應對挑戰並開創轉型契機。

經濟部指出，二○二四年我國中小企業整體發展呈現穩健向上的正向趨勢，持續扮演穩定國家經濟的關鍵角色。中小企業家數超過一七一·五萬家，占全體企業達九八％以上；吸納約九一九·四％萬就業人口，提供全國近八成就業機會；此外，銷售金額突破三十一兆元，占整體企業銷售額比重達五成以上，主要受惠於內需市場的暢旺，內銷額超過二七·八兆元，成長幅度達八·三二％，表現最為突出，充分展現出中小企業是維繫臺灣經濟發展與促進社會安定的重要支柱。該部是中小企業最堅實的後盾，更是轉型路上最佳夥伴，期盼與中小企業共同克服挑戰、化危機為轉機，共創永續成長的嶄新格局。

《二○二五中小企業白皮書》下載網址：https://www.sme.gov.tw/catego-ry-tw-2852。