經部發表運動科技創新技術

經濟部產業技術司司長郭肇中（前排右四）主持「運動科技研發策略及成果」記者會，並與出席的運動產業界貴賓合影。

▲經濟部產業技術司司長郭肇中（前排右四）主持「運動科技研發策略及成果」記者會，並與出席的運動產業界貴賓合影。

經濟部產業技術司於昨（十七）日在經濟部大禮堂舉辦「運動科技研發成果」記者會，聚焦跨業、跨域、新創三大機會，並展出棒球科技、室內騎乘訓練、智慧高爾夫球、科技登山人、高球體適能AI檢測訓練。經濟部表示，依據行政院「臺灣運動×科技產業策略（SRB）行動方案」，推動「運動×科技行動計畫」自一一二年啟動，計畫執行期為一一二至一一五年，總經費約新臺幣五億餘元，由各推動與研發單位分工合作。計畫聚焦新興運動科技應用，帶動軟硬整合與虛實融合服務，引領高科技產業運動化（如設備業、運動器材製造業、資通訊產業等），並推動優勢運動項目產業化（如棒球、高爾夫、戶內外運動場館），預期全程計畫結束促成企業投資約三十億元、衍生產值約七十五億元以上，加速我國運動科技從研發到應用的全面升級。

廣告 廣告

經濟部產業技術司司長郭肇中表示，此計畫鎖定「運動產業科技化」與「科技產業運動化」主軸，所展出棒球、高爾夫球、自行車與登山等創新研發成果，以臺灣優勢運動項目領頭，朝「技術領先」、「產值倍增」，逐步建立臺灣運動科技新興產業生態，邁向國際新藍海市場為目標。在「運動產業科技化」上，臺灣人相當熱愛登山，已形成全民戶外運動文化，所以安全登山需求明顯上升，這次所展示「科技登山人︱科技留守人平台（Mount Link）」結合無基站超距通訊與SOS警示，已與政府及消防單位合作，全面強化山域安全；此外，臺灣是自行車王國，且擁有完整產業鏈，從整車製造到零組件都有高度競爭力，「室內騎乘訓練系統」之成果，則透過訓練台與互動軟體整合，讓教練能即時掌握坡度與選手體能變化，提升訓練精準度及節省選手時間。

在「科技產業運動化」，所展示之「智慧高球服務系統」，首創可攜式複合感知一體機，能即時提供揮桿動作回饋，並以輕量化設計大幅縮短建置時間，適用於各類高爾夫場域，引領高球訓練走向行動化與智慧化，並帶動國內設備製造業者投入研發升級為方案供應商。同時，「高爾夫AI虛擬教練」及「體適能AI檢測與訓練服務」可全面分析選手動作與體能狀態，並自動生成個人化訓練方案，協助民眾自學，也支援教練進行專業指導。