經部盼速審1560億預算 推動治水發展AI維繫競爭力

（中央社記者曾筠庭台北22日電）今年度中央政府總預算案持續卡關，經濟部次長何晉滄今天表示，經濟部今年度編列公務預算新台幣1560億元（含一般性補助款），其中新興及延續性計畫新增經費合計約378億元，涵蓋治水、AI產業發展及大林蒲遷村等多項攸關民生與產業競爭力的重要政策，盼總預算能一次性送交各委員會審查，讓政務順利推動。

立法院至今未將今年度中央政府總預算交付委員會審查，何晉滄今天出席立法院朝野協商前表示，在新興計畫方面，新增預算約230億元，重點包括治水預算100億元，其中65億元補助地方政府，用於改善易淹水問題；配合「新AI十大建設」，推動機器人與無人機等統籌型計畫，編列約36億元。

廣告 廣告

此外，為啟動高雄大林蒲遷村作業，取得安置用地及相關公共建設經費，編列60億元；另有約34億元，用於強化藥品供應韌性，以及無人機與電動車檢驗與研發等工作。

何晉滄指出，在延續性計畫新增部分，經費約148億元，重點包括支持半導體與次世代通訊研發、吸引國際大廠來台設立研發中心，相關補助約58億元；另為推動中小微企業振興計畫及挹注中小企業信用保證基金，編列約39億元。

何晉滄強調，經濟部希望此次總預算審查能完整交由立法院各委員會深入討論，待總預算順利通過後，才能確保各項政策如期推動，回應產業與地方需求。

此外，經濟部也透過臉書發文指出，拚經濟需要充足資源，無論是協助中小企業、振興商圈、改善供水與治水工程，都仰賴預算支持，行政院去年8月即送出經濟部總額1560.5億元的預算案，希望協助中小企業導入AI、改善地方供水環境，並協助商圈刺激內需經濟等。

不過，經濟部表示，截至2026年初，立法院僅審查其中3項計畫、約134.75億元預算，占整體需求僅8.64%；其餘超過9成、約1425.75億元的重要建設預算，包括跨區水源調度管線、偏鄉與離島供水、產業AI數位轉型、半導體與AI前瞻技術發展，以及協助中小企業融資等，仍未納入審查。

經濟部再次強調，相關預算攸關民眾生活與產業生計，若長期卡關，將影響地方發展與整體經濟動能，呼籲立法院盡速完成審查，共同支持國家建設與產業升級。（編輯：潘羿菁）1150122