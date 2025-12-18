經部研擬最低工資補貼作業要點 115年1月受理申請

（中央社記者曾智怡台北18日電）最低工資將調漲，勞動部今天委託經濟部辦理最低工資補貼方案。經濟部表示，與勞動部針對補貼內容及實施作法已有密切討論，目前正研擬補貼作業要點，後續將儘速公告，並於115年1月起受理申請。

最低工資補貼方案，以不超過新台幣20億元，補貼受國際情勢影響的製造業，並將移工納入，協助以聘僱移工為主要群體的傳產及中小企業。

經濟部表示，勞動部依「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」與「因應國際情勢支持勞工安定就業辦法」規定，委託產業發展署執行115年製造業最低工資補貼。經濟部與勞動部針對補貼內容及實施作法已有密切討論，目前正研擬補貼作業要點，後續將儘速公告並於115年1月起受理申請。

勞動部勞動力發展署副署長陳世昌表示，115年最低工資補貼方案會參照以往COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間曾辦理的基本工資補貼方案，補貼對象以受國際情勢影響的製造業廠商，且營運確實受影響者，補貼金額將以個別企業中投保最低工資投保級距內的投保人數來計算定額補貼費用。（編輯：楊凱翔）1141218