經部砸補助 機械化工喊吃不到

經濟部「因應美國關稅出口供應鏈支持措施說明會」台南場，2日在大台南會展中心登場。（曹婷婷攝）

經濟部「因應美國關稅出口供應鏈支持措施說明會」台南場2日登場，現場有機械加工類、化工業反映，營收與訂單受景氣與關稅衝擊顯著，但卻不具備研發新品、轉型條件，享受不到政府美意。經濟部次長賴建信回應說，補助就是要讓大家「看得到、吃得到」。

賴建信致詞時突遇麥克風失聲，他比喻這種情況就像是當前產業面對全世界的狀況，「很多狀況不可預期，但面對不可預期要更有韌性！」提到因美國關稅關係，國內產業發展受到相對衝擊，在大家憂心忡忡之餘，政府也加快腳步，希望與產業界一起面對挑戰，除了固守過去擁有的訂單與發展，更重要的是如何藉此機會促進產業轉型。

現場有輔導團代替機械加工類業者發聲指出，產業特性屬於國際供應鏈協力廠，產品偏向精密加工，較難推出新產品或突破性新技術，但營收與訂單受明顯衝擊，政府補助美意根本享受不到。

也有基礎原料化工類業者反映，礙於產業特性，同樣較難提出新產品或研發轉型的路徑。賴建信對此表示，補助就是要讓大家「看得到、吃得到」，不用受限傳統「研發」二字的定義，做得比別人更好，也可大膽申請補助。

因應關稅衝擊，經濟部同日宣布推出「升級版海外拓銷方案」，砸下百億元規劃四大管道，協助廠商拿下國外訂單。包括赴海外參展，補助金額比現行拉高2倍。設台灣館有加值版2000萬元可申請，以及首推「買主直達」方案，給予受創企業最多20萬元，作為邀請國外買主來台的機票與住宿補貼，明年1月1日起上路。

經濟部貿易署長劉威廉表示，百億方案最大特色，就是把產業最需要的資源整合到位，同時導入「AI行銷」，提升我企業能見度與成功率。現行廠商前往海外參展，原本每展5攤補助只有4到6萬元，現在提升到12萬至16萬元，比原本多出2倍金額。公協會補助也多出1倍。而廠商海外設置「台灣館」，基本型就給予500萬元補助，這次門檻降低，原本25攤，現在15攤就給，等於可讓更多公協會申請。

布建海外通路方面，只要新設展示中心、服務（維修）中心、分公司、子公司發貨倉庫等實體據點，單一企業補助上限500萬元，2家以上2000萬元。「買主直達」則是首度推出措施，主要針對受美國關稅影響出口衰退的中小企業，廠商需要提出營業衰退數據，可得到邀請買主來台的機票及住宿補助，每案上限20萬元。