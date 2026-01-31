經部社會創新採購 入選WEF報告獲國際肯定

（中央社記者曾筠庭台北31日電）經濟部近年推動的「Buying Power社會創新產品及服務採購機制」獲國際肯定，入選世界經濟論壇（WEF）發布的「State of Social Procurement 2026」國際報告，經濟部表示，與英國、澳洲等國並列為具代表性的全球案例，顯示台灣在社會創新與永續採購政策上的成果已躍上國際舞台。

經濟部中小及新創企業署今天發布新聞稿表示，經濟部自推動「Buying Power社會創新產品及服務採購獎勵機制」以來已邁入第9年，累計創造採購金額約新台幣118億元，成功帶動公私部門採購社會創新產品與服務，協助解決社會問題的創新方案進入市場並被廣泛採用。

截至目前，台灣已有997家社會創新組織完成登錄，世界經濟論壇在報告中指出，台灣採行以「鼓勵與肯定」為核心的認可制模式，透過提升公共能見度與實際社會影響力來推動社會採購，而非以法令強制要求，被視為政府推動社會採購的國際代表性案例。

中企署表示，社會採購已成為全球企業落實ESG及強化組織治理的重要趨勢，透過Buying Power獎勵機制，企業投入社會創新組織的每一筆預算，不僅是支出，更能轉化為解決社會問題的具體行動。

中企署指出，未來將持續擴大邀請公私部門參與Buying Power機制，促進企業與社會創新組織共創雙贏，並協助更多社會創新組織接軌國際供應鏈，強化台灣在全球永續採購議題中的關鍵角色。（編輯：翟思嘉）1150131