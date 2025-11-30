經部祭加氫站燃料及營運補助最高1500萬 明年上路

（中央社記者曾智怡台北30日電）為達成淨零目標，各國爭相布局氫能供應鏈。為增加業者投入誘因，經濟部近日公告加氫站燃料費及營運費補助，115年補助上限合計新台幣1500萬元，能源署評估符合補助對象資格者為中油。

經濟部氫能推動小組在2021年成立，賦予中油「氫能供應商」責任，首要之務是搭配交通部「氫燃料電池大客車試辦運行計畫」，打造移動式加氫站，提供氫能巴士使用。落腳高雄市楠梓區的中油加氫站，預計年底前取得高雄市經營許可後正式營運。

考量氫能相關基礎建設成本高昂，經濟部在今年8月14日公布加氫站燃料費及營運費補助作業要點，補助項目包括氫燃料、營運補助，近日正式公告115年每銷售1公斤氫燃料補助165元、上限500萬元，及營運費1000萬元（含人力、維護保養、電費、氫氣槽車租金、管銷、安全評估等）。

能源署官員表示，金額上限是依中油現有資料分析估算而得，營運費補助則是為確保加氫站能正常、安全營運，屆時業者需提計畫書送審，憑實際採購數量等單據，每季核銷。明年符合補助對象資格者應僅中油一家，未來每年根據市場需求滾動檢討補助金額。

事實上，除了中油加氫站之外，聯華林德也預計年底啟用位於台南樹谷工業園區的加氫站，但因只供自己的車子使用，尚未規劃依據「加氫站銷售氫燃料經營許可辦法」申請為加氫站業者，因此不符合補助對象資格。

中油也負責氫氣來源開發，初期會先向國內氣體公司採購，中長期則盼達成「現地產氫」，但仍有法規障礙。官員不諱言，氫危險等級較高，中油尚未確定要在何處現地產氫，牽涉土地使用等議題，且不符經濟效益，目前包括日本、德國等國家，都是用槽車將工廠生產氫氣送至加氫站。（編輯：潘羿菁）1141130