經部祭百億元海外拓銷方案 估創逾40億美元商機

〔記者林菁樺／台北報導〕因應對等關稅，經濟部貿易署說明，兩年內將投入百億元預算，今(2日)正式推出全新升級的開拓海外多元市場、爭取訂單的拓銷方案。內容包括參展補助、多元拓銷布局、布建海外通路、買主直達等4大措施，明年正式實施，估計服務超過4萬家企業，創造超過40億美元商機。

貿易署長劉威廉2日主持協助企業開拓多元市場、爭取海外訂單拓銷方案。面對美國關稅、供應鏈重組等，貿易署每周拜會公協會，已洽詢超過千家業者。

根據經濟部自韌性條例分配中的460億元，將有近百億元用於產業拓銷。加碼參展補助方面，增幅最多有三倍，海外參展補助原為4到6萬元，拉高到12到16萬元，且放寬補助項目，如文宣廣告、印刷、運費、口譯費等。

希望「公協會」出擊，經濟部也加碼補助，每攤9到16萬元拉高至18到25萬元。設置台灣館業從原本要25攤下修至15攤即可，且透過在海外參展期間辦理產品發表會、買主交流大會等有加值活動，補助上限最高為2000萬元。

貿易署也以國家隊模式擴大能見度，既日本福岡、美國達拉斯、捷克布拉格設置台灣貿易投資中心，劉威廉說，後續將落腳波蘭華沙，可提供企業在海外據點有當地法規、稅務、陪伴踩點等一站式服務。

此次一大亮點還有「買主直達」，主要針對因美國關稅受影響企業，直接把海外買主邀到台灣訪廠、洽談、測試產品，並提供機票與住宿優惠，縮短買主下單時間。劉威廉說明，將鼓勵優先市場如新南向、跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)國家。

若企業想布建海外通路，除新設展示中心、服務(維修)中心、倉儲或子公司可申請，新增代理商、經銷商，單一企業補助也從300萬拉高到500萬元。

貿易署指出，先前在全球指標性大展已執行台灣館，並具有成效，吸引超過五千位買主洽談、商機創造超過1.1美元，而新措施2026年上路，可服務4萬家企業，創造約40億美元商機。

