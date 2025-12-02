經部祭百億拓銷方案 逾400家申請

為協助業者應對關稅以及布局海外市場，經濟部推出百億拓銷方案，藉由四大措施協助業者爭取海外訂單，目前已有400多家業者申請，以民生製造業、機械業為主。

經濟部貿易署推出全新升級的「協助企業開拓多元市場、爭取海外訂單」拓銷方案，投入新台幣近百億元，協助企業更快找到買主、更有效進入目標市場。根據統計，目前約有411件申請，申請者以民生製造業跟機械設備業為主。

經濟部貿易署長劉威廉指出，政府已撥款約460億元，其中近100億元用於市場拓展的相關輔導與協助。經濟部祭出四大措施，包含參展補助、多元拓銷布局、布建海外通路以及買主直達，幫助台灣企業有效進入目標市場。他說：『(原音)我們希望能夠透過這些措施，能夠強化廠商的參展能力，然後增加我們相關產品的國際曝光度。我們同時也希望能夠協助這些業者，能夠運用海外的據點、數位的行銷，能夠協助業者增加國際的拓展能力。還有一個重點，就是我們希望能夠透過共同的品牌，能夠提升我們產品的國際辨識度、信賴度，還有增加它的附加價值。』

廣告 廣告

劉威廉說，經濟部補助業者參加國際展會，個別廠商海外參展補助金額提升為原本3倍，公協會參展補助則提升2倍，並擴大設置「台灣館」的補助額度，展現產業能量及提高國際能見度，也減輕企業海外參展負擔。

經濟部攜手外貿協會在捷克、日本、美國3地設立「台灣貿易投資中心」，鏈結當地政府與公協會資源，提供企業一站式服務。他指出，這3國為台灣重要發展地區，像是許多電子製造服務業(EMS)便表達赴美意願，由於許多業者為中小企業，政府透過貿易投資中心，提供企業當地法規、稅務等服務，讓業者了解當地市場動態。

經濟部首次推出的「買主直達」措施，則讓企業直接邀請海外買主到台灣來訪廠、洽談、測試產品，縮短買主下單時間。

針對拓銷方案，經濟部導入AI行銷工具，提供企業進出口數據看板，快速掌握各國市場變化，以及設置專屬顧問輔導業者數位行銷，並提升海外買主觸及率。(編輯：宋皖媛)