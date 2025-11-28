經部祭誘因促光電汰舊換新 估既有空間再增500MW

（中央社記者曾智怡台北28日電）經濟部規劃115年度推動太陽光電汰舊換新機制，能源署指出，經評估運轉逾10年案場較具投資效益、總裝置容量約800MW，將透過躉購費率誘因，鼓勵全數汰舊換新採用高效率模組，以有效利用空間，估可再增500MW。

國內光電推動遇挑戰，經濟部長龔明鑫上任後即拋出太陽光電汰舊換新想法，讓相同面積案場發電量倍增。

經濟部26日召開「中華民國115年度再生能源電能躉購費率及其計算公式」第3次審定會議，能源署今天透過新聞稿說明，經115年度審定會充分討論各類再生能源成本後，太陽光電考量近期法規強化，初步共識維持114年度第2期費率水準，並規劃新增太陽光電汰舊換新機制，鼓勵民眾汰換老舊設備改採高效產品，於相同空間下，提升裝置容量與發電效益。

經濟部說明，太陽光電模組隨技術發展，發電效率已明顯提升，以民國99年模組效率與現行技術相比，效率已提升50%以上，考量成本及發電量增加，經評估運轉10年以上案場較具有汰舊換新效益。

能源署指出，具體鼓勵方式包含效能提升後的新增容量適用新費率，原有容量仍以原契約費率，以及簡化申請程序兩大面向，將納入法規讓設置者依循提出申請。

能源署官員指出，舊案場以屋頂型為主，假設原來案場面積只能裝設100kW光電板，第11年汰舊換新後增至150kw，其中100kW在剩下10年可沿用較高的舊費率，僅新增50kW部分適用新費率。目前盤點全台約800MW既有案場具投資效益，若上述皆汰舊換新，估將再增加500MW，合計1.3GW。（編輯：張均懋）1141128