經部祭5招要平「塑膠袋之亂」 中油200萬桶原油 估2週內抵台

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國際原物料價格因中東局勢升溫持續攀高，連帶影響國內石化產品供應，近期更引發「塑膠袋之亂」，出現缺貨與價格波動情形。對此，經濟部長龔明鑫今（9）日表示，政府已啟動多項因應措施，不僅上游原料供應逐步穩定，台塑也將於10日起開始出貨聚乙烯（塑膠粒），可望緩解市場緊張情況。

龔明鑫指出，行政院8日已召開「穩定物價小組」會議，評估整體物價走勢，目前3月消費者物價指數（CPI）年增率約1.2%，低於預期，顯示整體物價仍維持平穩。不過，部分石化下游產品如塑膠袋，因原料供應短期吃緊，確實出現局部缺貨現象，政府已提出五大措施因應，包括增加上游原料供給、強化產能、跨部會協調平台、媒合產業供需調度，以及聯合稽查避免停工囤貨等。

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在供應端方面，中油四輕已提前於4月初啟動，帶動乙烯產量提升。4月預計增加至7.9萬噸，5月可進一步達到9萬噸，優先支援國內中下游業者。同時，台塑與台聚也配合擴大聚乙烯產量，整體國內供應量將由3月的2.2萬噸提升至4月的2.75萬噸，並持續增加。

龔明鑫強調，隨著中油提供的乙烯原料到位，台塑已完成聚乙烯生產準備，預計10日起正式出貨，其中大部分將投入「平價塑膠袋專案」，協助穩定市場價格與供應。該專案預計可額外增加12.5億個塑膠袋產量，讓每月總供應量從20億個提升至32.5億個，優先供應傳統市場與商圈使用。

此外，針對價格上漲問題，經濟部表示，目前部分地區反映價格上漲約30%，但並非全面性現象，後續將持續監測市場動態，必要時介入協調。對於偏遠地區或短期調貨困難情況，經濟部也提供協助機制，確保供應不中斷。

在能源方面，龔明鑫補充，中油目前自波灣地區運送約200萬桶原油，若運輸順利，兩週內可抵台，依每日約15萬桶使用量估算，可額外支應半個月以上需求，整體庫存可維持至5月底，有助穩定能源供應與市場信心。

（封面示意圖／翻攝自pexels）

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