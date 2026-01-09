經部稱232條款仍在 持續談判

針對美國最高法院將判決川普關稅案，商總榮譽理事長賴正鎰表示，以川普的個性仍會硬幹，但是會稍微緩和一些，將有利於關稅的談判，台灣對等關稅可望降到10到15％不疊加，在要求台灣增加美國投資上，不論要求要投資是否如市場預期5000億美元，台積電必定得要加碼。

目前台美關稅談判是否重新談判或取消，經濟部對此只表示，統一由行政院經貿辦公室（OTN）回應。不過內部人士研判，這個判決結果對台美關稅進度「沒那麼重要」，因為川普輸了，仍可透過232條款、301條款繼續課關稅，台灣該準備的工作還是不能少。據了解，台美關稅談判目前已大致底定，就等美國政府與其他談判國家一籮筐公布，因此也不會因為最高法院裁定而重新談判。

賴正鎰研判，台灣的對等關稅相對於競爭對手而言，可能與日韓差不多、大陸會比台灣再高一些。

對於川普掀起的關稅大戰，賴正鎰認為，在這次貿易戰當中，大陸會略占上風，不論是分散市場與應對美國上，因此有機會改善陸美貿易關係。兩大市場緊張關係緩和也有助於台灣的傳統產業發展，傳統產業可以在川普的對等關稅稍微緩和、放緩進行之際，稍微鬆一口氣。

亞太商工總會執行長、東海大學經濟系兼任教授邱達生表示，美財政部接下來得陸續返還近幾個月加徵的關稅給進口商，返還關稅金額可能達1500億美元。

邱達生表示，川普對等關稅實施後，對台灣工具機、機械、汽車零組件、農產品（蘭花等）衝擊最大，若判決川普違法，對躺平許久的傳產類股將有振奮效果，但由於關稅執行期間，進口商供應鏈都已經調整，產業要恢復訂單，恐怕還需要一段時間。