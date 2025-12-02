經部端升級版百億拓銷方案 看好創造商機逾40億美元

（中央社記者曾智怡台北2日電）因應關稅衝擊，經濟部國際貿易署今天推出協助企業升級版計畫，提出規模近百億拓銷方案，除增加個別廠商參展補助為原來的3倍，並新增「買主直達」措施，海外通路補助也納入經銷商，幫助企業爭取海外訂單，明年1月1日起實施。

貿易署指出，截至目前已有411件申請案，以民生製造業、機械設備業為主要申請對象，正式實施後預計服務逾4萬家次企業，創造超過40億美元商機。

經濟部今天推出「協助企業開拓多元市場、爭取海外訂單」拓銷方案，經濟部國際貿易署長劉威廉說明，參展方面，廠商正面臨國際運費、機票費、攤位費增加壓力，因此這次拉高補助金額並放寬補助項目。

同時，協助企業多元拓銷，包括和貿協合作針對10個國際大展打造旗艦性展館。此外，布建海外通路方面，也增加補助金額，並納入經銷商。

貿易署歸納方案3大亮點，首先，參展資源方面，個別廠商海外參展補助金額大幅提升為原本的3倍，每展補助新台幣12萬到16萬元，並放寬補助項目，增加布置費、展品運費等。

公協會參展補助也提升2倍，每展每攤依級距補助18萬到25萬元，並擴大設置「台灣館」的補助額度，補助上限500萬元，同時加碼在海外參展期間辦理產品發表會、買主交流大會等，補助上限2000萬元。

亮點2是首度推出「買主直達」措施，讓企業能直接把海外買主請到台灣訪廠、洽談、測試產品，並提供機票與住宿優惠，縮短買主下單時間。劉威廉說明，此措施由廠商邀請，每個產業潛在市場不同，會鼓勵優先市場如新南向、跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）國家。

另外，加碼於國際指標性大展打造「旗艦台灣館」，並搭配國際論壇、記者會與買主洽談等商機活動，讓外商一站式看到台灣產業實力。

劉威廉指出，10個旗艦展包含科隆五金展、越南國際包裝食品加工展、漢諾威工具機展、波蘭工具機展、歐洲自行車展、日本DIY展、法蘭克福汽車零配件展、慕尼黑電子展、美國汽車零配件展、日本國際橡塑膠展。此外，規劃明年舉行4個台灣形象展，地點包含日本、美國、波蘭、菲律賓。

此外，經濟部與外貿協會合作設立台灣貿易投資中心，劉威廉說，地點有日本福岡、美國達拉斯、捷克布拉格，後續也預計落腳波蘭華沙。

亮點3則是導入AI行銷工具，提供企業進出口數據看板，快速掌握各國市場變化，以及設置專屬顧問輔導業者數位行銷，並提升海外買主觸及率；若企業想布建海外通路，除新設展示中心、服務（維修）中心、倉儲或子公司可申請，新增代理商、經銷商，單一企業補助也從300萬拉高到500萬元。（編輯：潘羿菁）1141202