經部簽署臺歐6Ｇ產業合作備忘錄

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經濟部產業技術司籌組「六Ｇ產學研合作拓展團」，於六月二日至六月五日前進西班牙馬拉加參與歐盟最具指標性的前瞻通訊盛會「二○二六EuCNC & 六ＧSummit」。拓展團集結臺灣六Ｇ產業論壇、聯發科技、仁寶電腦、工研院、資策會及多所學研與企業單位，共同展示六Ｇ與衛星地面設備等研發成果，展現臺灣在次世代通訊領域的技術實力。

產業技術司九日指出，EuCNC是全球六Ｇ研發與未來網路發展的重要交流平台，今年吸引來自全球四十餘國、逾一千三百位產業與研究機構代表參與。展會期間，拓展團舉辦「Taiwan Special Session」技術研討會，由產業技術司與歐盟DG CONNECT代表共同見證臺歐產業合作備忘錄交換儀式；同時，工研院與荷蘭TNO簽署合作協議，啟動通感融合（ISAC）技術研發合作，深化臺歐在六Ｇ研發、驗證與標準合作上的鏈結。

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產業技術司表示，配合行政院「次世代通訊科技發展方案」，經濟部已投入六Ｇ基地台晶片模組、ISAC、非地面通訊（NTN）、智慧網路管理及六Ｇ實驗網等關鍵技術研發。今年四月也啟動「A+企業創新研發淬鍊計畫－次世代通訊計畫」徵案，鼓勵業者提前布局六Ｇ技術與產品。

此次促成歐洲六Ｇ產業協會（六Ｇ-IA）與臺灣六Ｇ產業論壇（六GIF）簽署合作備忘錄，將透過雙方平台推動臺灣業者參與歐盟六Ｇ研發計畫、實驗網建置與場域驗證，協助我國產業提前融入國際供應鏈與技術合作體系，擴大臺灣在全球六Ｇ生態系中的參與深度與影響力。