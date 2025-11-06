經部編列460億元 挺產業4措施

為即時協助產業及國人因應美國關稅衝擊，增進我國經濟發展動力及國際競爭力，行政院於九月十一日通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，其中經濟部編列約四六○億元辦理支持產業之四大措施，以協助產業解決資金周轉困境、提升技術能量並加強海外市場布局，並已自八月七日開放全面受理申請，以協助受影響產業因應調整，度過短期衝擊。此外，經濟部自十一月起於北、中、南、東區辦理五場跨部會聯合措施說明會，歡迎有需求業者參與。

經濟部之四項支持措施截至十一月四日止，上網或臨櫃申請情形如下：

一、外銷貸款優惠保證加碼：中小企業每家可申請最高六千萬元保證額度、保證成數最高九·五成、全額減免保證手續費最長二年，非中小企業則提供每家一億元保證額度、保證成數八至九成；目前已核保廿九件，核保融資金額約十·八億元。

二、中小微企業多元發展貸款加碼：提供最高三千五百萬元貸款額度、利率上限二·二二%，其中貸款金額在一千萬元以內者利率減碼一·五%、期間最長六個月，貸款一百萬元以內者保證成數一律為十成；目前已申貸五○四件，申貸金額四十八·八億元。

三、研發轉型補助：提供受影響製造業研發創新及設備汰舊換新補助，個案補助每家最高五百萬元，產業聯盟最高四千萬元，企業自籌款須超過全案總經費五十%，且全新設備購置費不得超過全案總經費四十%；自八月七日受理申請後，目前已接獲七一七件廠商申請，以金屬機電業最多，其次為民生化工業。

四、爭取海外訂單：提供受美國關稅影響廠商補助，單一企業補助每家最高五百萬元，二家以上聯合申請補助最高二千萬元，補助標的包含於海外新設展示中心、服務（維修）中心及發貨倉庫等實體據點，或新增代理商、經銷商等，自籌款須達全案總經費五十%以上；單家、多家僅能擇一申請。自八月七日受理申請後，目前已接獲三七○件廠商申請，申請案件產業別以機械設備、民生及金屬製造為主。