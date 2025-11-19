經部舉辦因應美關稅跨部會說明會臺中場 助企業強化韌性

經濟部日昨於臺中軟體園區舉辦「因應美國關稅我國出口供應鏈支持措施聯合說明會」，經濟部次長何晉滄親自出席致詞，本場次邀集經濟部、財政部、勞動部等單位共同說明各項支持方案措施，以利業者充分瞭解，活動現場超過二百位業者及公協會代表與會，氣氛熱烈。

何次長致詞時表示，政府因應美國對等關稅之主要措施有兩項，包含支持產業及安定就業，目前美國對我國實施暫時性稅率二十%，我方仍持續與美方進行談判，並爭取更優惠的稅率且不疊加；中部地區是我國精密機械、工具機、金屬加工、手工具、自行車等產業重鎮，受關稅衝擊較為顯著，此次於臺中辦理說明會，期望藉由各部會說明各項措施內容，協助中部業者度過難關。

為協助國內業者因應美國關稅造成的影響，行政院於「強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」編列九三○億元執行產業支持方案，措施內容包含金融支持、降低行政成本、提升產業競爭力、開拓多元市場、租稅優惠及安定就業等面向，提供受影響產業及勞工因應；經濟部也設立產業競爭力輔導團，整合相關法人提供輔導服務，並協助業者導入AI應用，解決經營技術瓶頸。

經濟部為讓北中南東業者充分瞭解本措施內容並鼓勵申請運用，於十一、十二月另將於台北、台南、宜蘭等地舉辦說明會，針對產業支持方案內容進行說明，歡迎有需求業者至產業競爭力發展中心網站（https://assist.nat.gov.tw/）報名參加；經濟部也提供免付費諮詢專線0800-280-280及0800-000-257，產業支持方案相關說明及申請資訊亦可於 「臺美關稅談判及產業支持方案」專屬網站（twustariff.ey.gov.tw）查詢。