經部表揚36家節能標竿單位

社會中心／賴國彬 桃園報導惡臭瀰漫的下水道裡，稽查人員鑽進一查，牆面滿是厚重淤泥，桃園市蘆竹區一家砂石廠，被查出長期利用暗管，在深夜非法排放含有重金屬的污廢水，時間長達五年，汙水一路流入河川，最終直排出海，嚴重危害環境生態，檢警調環跨單位埋伏蒐證，查獲不法事證，檢方近日偵結，起訴包括負責人在內共24人。稽查人員：「三義化工前方溝渠皆為泥。」稽查人員，冒著惡臭，鑽進狹窄下水道，探照燈一照，四周都是厚厚淤泥，用手一抹，全是泥巴。地下道牆壁都是厚厚淤泥。（圖／民視新聞）稽查人員：「牆壁有明顯的色差。」泥水不斷灌入，經年累月，導致牆壁形成明顯色差，而這些泥漿廢污水，全是桃園市蘆竹區的砂石廠，非法排放。桃園地檢署襄閱主任檢查官黃榮德：「檢察官率同專案小組多次監控，但業者有所警覺都未違法排放，最終於當日檢察官，率同專案小組夜間埋伏，直到晚上11點發現，確實公司有排放廢污水，即率同專案小組持法院搜索票執行搜索。」砂石廠利用深夜，以暗管，偷偷排放含有高濃度重金屬等有害健康物質的污水，長達五年，汙水順著溝渠，最終排到下游出海口，嚴重危害河川與海洋生態，業者為了節省廢棄物清除處理成本，投機取巧，直接排到溝渠，但在檢、警、調、環，跨域合作下，暗藏地下的非法鐵證，仍被揪出。檢察官率同專案小組潛入地下道蒐集物證。（圖／民視新聞）桃園地檢署襄閱主任檢查官黃榮德：「檢察官率同專案小組執行搜索，查扣車輛機具31台及存款5400多餘萬，檢察官近日偵結起訴，認被告等人涉犯廢清法，及水污染防治法等罪，於今日（12/16）提起公訴，並考量被告等人長期5年利用暗管排放污水，嚴重污染環境，檢察官請求法官從重量刑。」除了不法所得12億元，全被沒收，砂石廠劉姓負責人等24人，均遭提起公訴，僥倖躲過一時，依舊躲不了一世。原文出處：不法所得12億全沒收！ 蘆竹砂石廠偷排「重金屬」廢水 24人起訴 更多民視新聞報導攻AI「缺水」商機轉型！世紀斐成公開收購萬年清 9日恢復交易基隆污水案元凶抓到了! 廢油回收公司5人聲押.2人交保基隆污水案元凶抓到了! 廢油回收公司5人收押

