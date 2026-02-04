經部補助特定工廠升級轉型 何晉滄：若申請踴躍不排除加碼

經濟部透過韌性特別預算補助特定工廠研發轉型、設備汰舊換新，每案最高補助新台幣300萬元。經濟部次長何晉滄今天(4日)表示，預計整體效益將可帶動9億投資額，促進300家特定工廠升級轉型，截至1月下旬已受理81案申請、6案審核通過。他還說，待台美對等貿易協定(ART)後，政府將推出新的產業輔導措施，因此，若特定工廠補助申請踴躍，不排除會再加碼。

經濟部次長何晉滄4日召開記者會指出，政府在2019年修正工廠管理輔導法，將過去未登記工廠納管為特定工廠，考量其扮演台灣許多傳產重要的供應鏈夥伴，經濟部以韌性特別預算，提供特定工廠研發轉型及設備汰舊換新補助。

經濟部工商輔導中心主任雲瑞龍說明，現有1萬2,500多家特定工廠，只要是受美國關稅衝擊，並符合相關工廠資格，皆可申請投入雙軸轉型、技術加值、跨域整合、行銷布局，每案最高補助300萬，且全新設備購置費用可佔總經費的4成。

何晉滄表示，這項補助案將受理至6月30日或是經費用罄為止，預計共可帶動9億投資額、協助300家特定工廠升級轉型，而截至今年1月27日累計受理81案，並已審核通過6家，包括金屬鍛造、水五金製造業者等。而政府先前在因應對等關稅衝擊時仍保留200億元，若廠商申請踴躍，也不排除會在台美正式簽署對等貿易協定(ART)後，持續加碼相關補助。他說：『(原音)現在院長(行政院長卓榮泰)、總統也都在聽產業界的聲音，我們也知道韌性特別預算多了200億保留下來，所以如果有需要的話，也許總統、院長也會考量到業界提升競爭力的迫切，我們這200億也許會有新的一些支持產業的需要。』

獲補助的特定工廠也現身說法，日大興機械總經理藍彬表示，此次投入800多萬，在高張力鍍鋅鋼環保棧板製程中，導入智慧換模、自動點焊，不但解決缺工痛點，換模時間更是由過去的2天縮短至15分鐘，自動焊接產能提升至每一焊接點只要0.1秒，且品質一致，有助於進軍歐洲電子廠供應鏈，預估產值可望增加800萬元。

金和興銅鍛造董事長葉信良則提到，此次投入720萬，推動鍛造製程數位化與智慧工料系統，邁向智慧製造，產能提升15%，年產值預估可增加600多萬，並能夠以高精度技術，穩固衛浴以及電動車高階零件訂單。雋業副總經理何家正表示，預計投入逾650萬投資設備，從傳統加工轉型，將複合研磨升級至精密生產領域，預期單件加工時間可縮短2到3成，打入歐洲工具機供應鏈，並建立「高精度夾治具」技術門檻。(編輯：鍾錦隆)