經部評選樂活名攤出爐 士東市場等3市集獲五星金賞

（中央社記者曾筠庭台北24日電）經濟部今天舉辦「2025榮市聚金、優良市集暨樂活名攤頒獎典禮」，表揚在服務品質、環境衛生、創新經營與永續發展等面向表現卓越的市集與攤商。其中全台共3處市集獲最高評級五星金賞，包括台北市士東市場、南門市場以及花蓮東大門夜市。

經濟部表示，希望透過制度化的評核與輔導機制，結合中央與地方資源，推動環境改善、數位轉型、品牌形塑及青年創業導入等，讓傳統市場不僅是採買場所，更成為兼具文化、觀光與社交功能的生活場域。

廣告 廣告

經濟部發布新聞稿說明，今年的評核活動，經過專家實地訪查及綜合評定後，評選出優良市集224處，較去年成長15%，樂活名攤3207攤，較去年成長9%，在評選過程中，無論在商品包裝、環境整潔、食安管理或顧客服務皆持續精進，展現傳統市場與夜市邁向高值化與專業化的發展趨勢。

經濟部商業發展署長蘇文玲表示，近期民眾陸續領到政府普發1萬元，歡迎民眾可以多走進傳統市場與夜市消費，感受在地市場及夜市的蛻變，以及品嚐得獎名攤的幸福好味道。

商業署表示，後續也將透過名廚帶路、好市加倍券等活動，吸引更多民眾了解市場與夜市的優化轉型，促進更多民眾採買，推升民生經濟與地方繁榮的核心動能。

（編輯：潘羿菁）1141124