經部轉投資多虧損 立院籲改善

立法院預算中心針對經濟部單位預算進行評估報告，點出投資民營事業所配發的股息、紅利逐年減少，今年實配數未達目標預算6成，還有部分轉投資事業已經連續2年虧損，應加強監督改善。

經濟部目前投資的事業包括中鋼、台鹽、唐榮、台船、漢翔及可威公司，其中唐榮、台船、可威公司從2022年起就未配發現金股利，而中鋼公司在2022年配發現金股利3.1元，現金股利近98億元，2023年縮減至3.1億，去年更只剩1.1億元。

至於台鹽，在2022年配發EPS 1.5元，現金股利逾1.1億元，去年配發1.2元，現金股利僅9千多萬；在諸多轉投資民營事業中，只有漢翔逐年調高EPS，2022年EPS0.35元，現金股利達1.15億元，2023年EPS1.08元，去年1.42元，現金股利達4.7億元。

其中台船9月營運雖然轉虧為盈，單月的稅前獲利7210萬元，主要受惠離岸風電海工依據工程進度認列，挹注台船業外收益，但今年前3季自結稅前損益，虧損仍高達24.6億元，EPS-1.93，全年營收仍有虧損壓力，力拼明年轉虧為盈。

唐榮第3季因下游需求不振，單季稅後虧損擴大到3.68億元，相比去年同期虧損2.5億元大幅增加，每股淨損1.05元，累計前3季累虧12.58億元，每股淨損3.6元。

經濟部官員透露，部分轉投資企業仍背負政策性任務，但經濟部都有法人代表了解實際營運的狀況，將通盤了解虧損狀況進行檢討；不過前官員指出，雖然投資不保證會賺錢，但以中鋼為例，投資的綠能事業像是興達海基等都以賠錢收場，應該要嚴格檢視投資計畫。