經部辦理歐盟強迫勞動法規說明會

為協助我國企業掌握國際保護勞動權之政策及法規趨勢，經濟部繼十二月三日舉辦美國強迫勞動法規宣導會後，接續於十七日舉辦「歐盟禁止強迫勞動產品規章說明會」，目的在協助企業同步掌握美、歐兩大市場的最新法令趨勢與動向，有助提升我國產業的永續治理能力。

本次說明會邀請歐盟Van Bael & Bellis （VBB）法律事務所專家與會，說明歐盟禁止強迫勞動產品規章（FLPBR）適用範圍、執法方式及與歐盟其他盡職調查法規間之關聯，期能協助我業者掌握國際法規趨勢，降低國際貿易風險。

說明會參與踴躍，吸引逾三百位產官學代表線上參與，涵蓋包括半導體、電子製造、金屬、工具機、自行車、食品加工及化工材料等主要輸歐產業別。