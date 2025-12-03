經部長邀七大工商團體座談 聚焦三大核心議題

經濟部提供

經濟部長龔明鑫日前再度邀請七大工商團體進行座談，會中逐項回應七大工商團體，針對人力資源需求、產業競爭力提升、海外市場推展三大核心議題，說明具體推動措施。經濟部指出，該部已在捷克、日本及美國等地設立「臺灣貿易投資中心」，提供業者海外拓點一站式服務，並加碼海外參展補助，全力協助企業開拓全球新市場。

此次出席會議者包括中華民國全國工業總會理事長潘俊榮、秘書長呂正華；中華民國全國商業總會理事長許舒博、秘書長劉守仁；中華民國工商協進會理事長吳東亮、邱一徹秘書長；中華民國全國中小企業總會理事長李育家、秘書長林芬岑；台灣區電機電子工業同業公會秘書長林全能；中華民國工業區廠商聯合總會理事長許正雲、秘書長洪清水；中華民國全國創新創業總會總會長邱銘乾、秘書長謝戎峰。

經濟部長龔明鑫提到，核二、核三已按照程序開始進行自主安全檢查，綠能產業發展也會持續進行。勞動部在外國技術人力及移工方面已做了放寬，這對產業將有明顯的幫助。對於公共場域廣設太陽光電，若技術可行會來推動。另外本次特別預算已大幅增加海外參展相關補助，未來希望透過更多公協會的加入，擴大受益的廠商。至於工商團體反映小型公協會有數位落差，導致政策傳達速度過慢，經濟部會研擬具體協助作法，讓政策資訊可以傳達到每一位廠商。

有關產業升級方面，經濟部成立「產業競爭力輔導團」，以七大支援措施，提供一條龍的服務加速企業AI化與數位轉型。另同步推出產業金融支持方案和海外拓銷工具包，透過簡化貸款程序及提供信保優惠，協助業者解決資金與營運的後顧之憂。

與會理事長對各項議題積極回應讚賞外，亦提出多項建議，包括以危老更新帶動百工百業、擴大外國技術人力適用業別、強化政府與公協會資訊傳達網絡、於公共設施廣設太陽光電、加速核能重啟、完善綠電交易制度、避免臺美雙重課稅、以國防特別預算帶動國內軍工、機械等相關產業等。