經部首開經詢會 業界籲寬估電力

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

為即時掌握產業界需求，以及對產業、經濟未來發展之看法，經濟部今年一月成立「經濟及產業發展諮詢會」，並於昨（十二）日召開第一次大會，由經濟部長龔明鑫任召集人，特別邀請全國工業總會許勝雄榮譽理事長，以及台灣區電電公會劉揚偉理事長擔任共同召集人共同主持會議，邀集國內工商團體、公協會代表共同與會，就當前攸關產業與經濟發展的多項議題進行交流，廣泛蒐集各界意見，作為後續政策規劃與推動參考。

經濟部長龔明鑫表示，盼透過半導體、AI、聯盟等方式，推動百工百業於本地及國外市場共同發展；面對AI發展浪潮，產業界提到要寬估電力布局，相關建議會納入考量。

廣告 廣告

會議時長約二小時，經過諮詢委員熱烈參與討論，龔部長綜整結論表示，會議中提及最多次的字詞為「百工百業」，台灣要利用優勢讓百工百業共同發展。

他說明，新興產業也能帶動傳統產業發展，如軍工、無人機、機器人產業發展需要工具機等，可透過將半導體供應鏈延伸至傳統產業、運用AI，以及透過聯盟、加盟等方式，讓百工百業在本地或於國外「共同打群架」。

本次會議也特別說明，為運用科技產業帶動中小微企業產業轉型，刻研修「中小微企業轉型升級發展條例」草案，將目前的中小微企業多元振興方案法制化，以加速整合中小企業、微型企業及新創企業相關支持措施。草案內容重點包括強化研發創新、設備投資、人才延攬培訓、新創企業培育及「以大帶小」等機制，並增訂符合中小微企業經營規模與轉型需求之租稅優惠，引導企業投入國家重點發展產業及供應鏈升級。草案預定於九月前送立法院審議，以落實政府協助中小微企業轉型升級及提升永續競爭力之政策目標。