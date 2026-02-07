經部鳳凰城設點 迎台積電大軍

關稅底定，台美貿易投資協議將啟動，為了協助台積電與供應鏈等大軍東進，經濟部規畫今年年中後，在美國亞利桑那州鳳凰城開闢「亞利桑那台灣貿易投資中心」新據點，服務台積電等半導體供應鏈台商。同時，針對台灣模式產業園區落地，該中心也會肩負協助重任。

新據點設在鳳凰城，那是否代表台灣模式產業園區已選定在亞利桑那州？經濟部強調，到底在亞利桑那還是德州，還沒有定論。因為AI、伺服器等台商，目前多在德州的達拉斯、休士頓、奧斯汀等三個大城市，電電公會（TEEMA）美國想做的產業園區，可能還是以德州為主。

廣告 廣告

亞利桑那台灣貿投中心如設立，將是經濟部第5個全球貿易投資據點，也會是美國第二站，新中心將由經濟部旗下財團法人外貿協會籌設。

鳳凰城新設台貿投中心，外貿協會已籌畫一年，派駐人選都準備好了，就等經濟部一聲令下。貿協坦言因台積電在美國宣示的投資達1650億美元，是台灣在海外最大的投資聚落，台積電與供應鏈眾多台商過去，為此規畫這個據點。另外，未來台灣企業到美國蓋產業園區，也會透過亞利桑那台貿投中心來協助。

貿協指出，不僅科技業過去，鳳凰城各行各業都會聚集，像台灣已有月子中心準備卡位，要服務未來眾多的「台積寶寶」，還有幼稚園、中文學校籌備等，預期鳳凰城將會變成「台灣村」。

貿協在全球已設有63個台貿中心，主要是協助貿易推廣、開拓市場，而台貿投中心則是經濟部因應全球海外布局設置，會納入更多專業人員協助，例如律師、會計師，還有協助廠商找土地、辦公室等人力。

經濟部這兩年連續設置波蘭華沙、捷克布拉格、日本福岡、美國德州達拉斯等4個台灣貿易投資中心。雖然去年新設達拉斯據點，但開車到鳳凰城台積電廠區得要3小時。

經濟部表示，雖然產業園區地點未定，可是台積電AZ廠，以及之後的研發中心與封測廠，還有買新土地擴廠等，鳳凰城至少會成為一個半導體產業聚落，亞利桑那台貿投中心就是先服務他們。