經部：今年未發函盤點水庫水面光電 尊重地方立場

（中央社記者曾智怡台北6日電）針對雲林縣長張麗善對於湖山水庫設置水域型光電設施所表達的關切與反對立場，經濟部表示，高度理解並予以尊重，並澄清外界所稱最近發函詢問各水庫管理單位盤點設置光電板一事，完全與事實不符。

經濟部能源署透過新聞稿強調，今年並無發出相關公文或進行全國性盤點，請外界勿妄加揣測或無中生有；另外，過去有發函亦僅止於詢問，以利有意願者媒合，絕非強迫設置。

有關媒體報導提及「經濟部水利署最近行文全國水庫管理單位，盤點水庫設置水域光電板」一事，經濟部說明，相關報導與事實不符，在未取得地方政府同意之前，絕不會貿然進行設置。

經濟部重申，在兼顧環境永續、生態保護、水資源安全及地方民意的前提下，審慎評估各項綠能設施的推動。（編輯：林淑媛）1141106