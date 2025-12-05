經部：前10月飲料店營業額年增7.2% 全年可望續創高

（中央社記者曾筠庭台北5日電）經濟部統計處今天表示，台灣飲料店營業額持續穩健成長，隨著手搖飲及咖啡店據點增加、業者推出新品及聯名商品，今年前10月營業額成長7.2%，全年可望再創歷史新高。

統計處指出，自民國94年以來飲料店營業額普遍呈正成長，僅109至110年受疫情影響下降，111年疫情趨緩後回升，帶動民眾外出消費意願增加。近年業者積極與異業及網紅合作推出聯名商品，去年營業額突破新台幣1300億元，為歷史最佳表現，年增3.5%；今年1至10月較去年同期增加7.2%，全年營業額可望續創歷史新高。

飲料店營業額呈現明顯淡旺季，12月至翌年1月受聖誕節及跨年節慶影響，營收達全年高點；每年7、8月暑假及炎熱氣候，也帶動冰飲需求，形成第2波高峰。

在店家分布方面，手搖飲店占比逾5成，主要因創業門檻低、民眾喜愛手搖飲，成為業者投入的熱門市場。根據財政部營利事業家數統計，近5年飲料店家數呈逐年上升趨勢，平均年增4.1%，今年9月底全台飲料店共2萬8788家，其中手搖飲店1萬6113家，占56%。按縣市別觀察，高雄、台南、台中及台北市家數占比均逾1成。

統計處也提到，飲料店的支付方式亦出現轉變，去年飲料店營收以儲值卡（如一卡通、悠遊卡）占22.7%最高，現金支付占21.7%，轉帳或匯款（含外送平台、線上點餐系統）占19.1%。相較110年，轉帳及匯款支付增加10.4個百分點，行動支付增加4.8個百分點，現金支付則下降11.2個百分點。

觀察飲料店的未來發展模式，統計處表示，今年5月飲料業者的營運發展重點以研發新產品為首，占73.4%，其次為加強食品安全控管占70.6%，降低原料成本占45.9%，顯示飲料業者未來的營運發展計畫以研發新產品為主，並積極創造產品差異性，提升市場競爭力。（編輯：楊蘭軒）1141205