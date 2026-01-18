經部：台美完成對等關稅談判 有利布局美國

經濟部指出，台美雙方達成包括「台灣對等關稅調降為一五％且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等二三二關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項目標，台灣產品出口美國未來關稅將與對手國（如日本、韓國）一致或更優惠，為我國傳統產業輸美創造有利競爭條件。另針對赴美投資業者也爭取到半導體、半導體衍生品關稅最優惠待遇，未來有利台灣業者結合美方研發、創新、人才及市場等優勢，鞏固雙方在全球半導體與高科技領導地位。

經濟部長龔明鑫表示，過去因台灣不似日韓與美方簽定貿易協定，多數工業產品出口美國享有關稅優惠待遇，以致影響我國輸美市占。透過本次談判，台灣對等關稅降至一五％不疊加原關稅，與日、韓關稅稅率一致，有助我國中小企業及傳統產業對美出口競爭力。

本次協商結果獲產業界正面回饋，龔明鑫表示，已接到工具機公會陳紳騰（伯佳）理事長的簡訊，表示感謝政府協助企業相較其他競爭對手國站在同一立足點，對等關稅實施前，工具機產品我出口美國關稅為四％，競爭對手日本為二·四％、韓國○％，現對美出口關稅同為一五％，協助產業取得公平競爭機會，未來將有利對美出口金額提升。

經濟部指出，目前台灣傳產輸美項目中，工具機產業關稅為二四％、機械業二一·五％、汽車零組件二五％，未來降到一五％後，將與日、韓、德國等競爭對手一致、公平競爭。而其他傳產部分，水五金產業輸美關稅二二·六％、手工具機二三·三％、塑膠產業二四·六％、紡織產業二八·七％等，未來關稅降至一五％的稅率，則會與越南、中國等競爭對手差距拉大。

高科技業部分，二三二調查導致產業發展不確定性高，現在半導體確切獲得豁免，這樣讓業者們安心。至於對於外界關切的台灣在半導體供應鏈地位的影響，根據經濟部推估，五奈米以下半導體先進製程，二○三○年時台灣與美國的產能大概是八五％對一五％，而二○三六年時大概是八○％對二○％，顯示未來台灣是全世界半導體及AI生產國，美國則為全球最重要AI應用中心，兩國將形成戰略性夥伴關係。

我國成為全球第一個爭取到對美投資業者在半導體、半導體衍生品關稅最優惠待遇國，成功降低未來美國半導體關稅政策對我業者的不確定性，為晶片及半導體衍生品出口與對美投資建立可預期的制度環境；美方承諾對台灣企業赴美設廠所需設備、原物料與零組件給予關稅豁免，有助於降低業者建廠成本，維持台灣半導體供應鏈國際競爭力。

經濟部表示，雙向投資部分，本次透過與美協商未來我國將以「台灣模式」推動對美投資，是在充分與國內高科技產業溝通後提出，即企業在考量貼近客戶、市場有訂單潛力而自主對美投資，並由政府協助提供良好投資條件促成投資落地美國。我高科技產業投資美國不是「移轉」，而是供應鏈「延伸和擴展」，未來透過產業、金融、政府協力合作，創造有利營運環境，創造台美產業經貿雙贏局勢。

未來美國企業將加強對我五大信賴產業及生技產業進行投資，五大信賴如半導體、AI、軍功產業是我國積極發展產業，無人機、智慧型機器人及量子先進領域透過台美雙向合作建構生態體系，營造台美雙贏趨勢。