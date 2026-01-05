經部：培育50萬AI人才 打造矽光子生態系

矽光子革命啟動！經濟部重視關於AI高速傳輸時代與高速通訊的關鍵技術「矽光子」之發展策略。矽光子（Silicon Photonics）是一種將光學元件與電子元件微型化，整合到同一個矽晶片上的技術，並利用「光子」取代傳統「電子」來傳輸數據訊號，實現「超高速、低功耗、低熱損耗」的資料傳輸，主要用於資料中心和高速通訊。

經濟部指出，AI應用加速推升資料中心對高速傳輸與低能耗的需求，全球矽光子市場預估二○三○年將突破千億美元。政府推動「AI新十大建設」，鞏固臺灣半導體優勢，打造全球領先的矽光子生態系。