經部：女性中小企業主年增逾3% 批發零售業占比最高

（中央社記者曾筠庭台北11日電）台灣女性創業動能持續升溫，根據經濟部2024年中小企業白皮書數據顯示，女性中小企業主的家數已達64萬843家，較2023年增加約1.9萬家，年增逾3%；其中女性中小企業主明顯集中於服務業部門，「批發及零售業」是女性參與度最高的行業，占比達47.38%。

中小企業白皮書調查指出，目前女性在中小企業負責人中的占比近3成8，且在2024年新設未滿1年的中小企業中，女性企業主占比約達4成，顯示女性已成為台灣產業結構中不可忽視的新興力量。

觀察市場經營趨勢，女性企業主相較於男性更傾向深耕內銷市場。2024年女性中小企業內銷比率高達92.11%，出口比率則不到1成。若擴大至大企業觀察，女性負責人的大企業內銷比率為85.77%，遠高於男性的58.01%，雙方差距近28個百分點，顯示不論企業規模大小，女性經營者對於國內市場的依賴度與掌握度均高於男性。

另外，統計數據顯示，女性中小企業主在服務業部門的參與度顯著較高。2024年女性經營服務業的家數比率超過8成5，較男性高出約9個百分點。其中「批發及零售業」是女性參與度最高的行業，占比達47.38%，且在銷售額、內銷額及出口額等各項指標均居冠；其次則為「住宿及餐飲業」占14.45% 及「其他服務業」占約7.5%。相較之下，男性在營建工程業與製造業的參與比率則明顯高於女性。

調查同時發現，女性企業主經營年資普遍較男性資淺，經營未滿1年的新設女性中小企業主占近7%，高於男性約6%；而經營未滿8年者，女性占比將近4成4，同樣高於男性的約4成。這些數據反映出近年來有更多女性投入創業，整體呈現經營年數較短但新血不斷湧入的活躍狀態。（編輯：林淑媛）1150111