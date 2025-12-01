經部：對等關稅暫行稅率20% 對台衝擊已減緩近5成

（中央社記者曾筠庭台北1日電）美國對台灣課徵對等關稅暫行稅率20%，台灣持續爭取調降稅率，經濟部長龔明鑫表示，自8月以來，企業與客戶端已有更多時間調整，外界先前擔心的劇烈波動有所緩和，不同產業受影響程度有所差異，以機械業為例，出口重返正成長。

另根據經濟部書面報告指出，對等關稅20%暫時關稅對台灣造成的衝擊影響，已減緩近5成。

立法院經濟委員會今天邀請經濟部、國家發展委員會、行政院經貿談判辦公室等相關單位，就「台美關稅協議之談判方針、進度、爭議事項、雙方可能承諾及台灣產業之影響評估」進行報告。在經濟部遞交的書面資料中指出，在排除關稅豁免清單及232項目的前提下，20%對等關稅對出口、產值、GDP及就業的衝擊約已減緩5成。

龔明鑫在立法院會前受訪時表示，自8月以來，企業與客戶端已有更多時間調整，市場反應也較初期穩定，外界先前擔心的劇烈波動確實已有所緩和。

龔明鑫指出，不同產業受影響程度仍有差異，整體機械業出口已重返正成長，但部分細項如木工機械仍面臨壓力；工具機則因日本競品挑戰，需要以產品升級與差異化來因應。

另外，龔明鑫也提到，鋼鐵及其延伸製品、運輸工具等產業，受到美國232關稅與中國市場低價競爭雙重影響，仍需加速轉型升級，以提升韌性與競爭力。

展望明年，龔明鑫坦言，今年出口基期較高，確實提高挑戰，但從全球需求來看，包括AI帶來的訂單動能仍相當強勁，不論企業界或輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的看法都趨向樂觀。他研判，明年台灣基本面仍將維持正向發展。（編輯：潘羿菁）1141201