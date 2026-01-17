經部：政府擔保2500億美元 與信保基金目前業務無關

（中央社記者蘇思云台北17日電）媒體報導指「中小信保基金提供企業赴美2500億美元融資信用保證，約近新台幣8兆元」，經濟部今天嚴正澄清，台美關稅協商由政府整體經貿談判體系及跨部會機制統籌推動，中企署及信保基金皆未參與談判，報導所稱融資保證額度，跟財團法人中小企業信用保證基金目前業務完全無關。

經濟部中小及新創企業署今天發布新聞稿強調，政府照顧國內產業決心堅定且具體，早已建立成熟且龐大的信用保證體系，涵蓋中小企業、農業及海外等3大信保基金，長期以來全力支持台灣中小企業、農民及海外僑台商發展，政府資源始終優先做為台灣產業與經貿發展的最強後盾。

中企署指出，以支持國內中小企業的中小信保基金為例，自民國63年成立迄今，已累計承保929萬8202件、保證金額21兆884億元，協助逾76萬家中小企業取得融資金額27兆6380億元。

中企署表示，中小信保基金營運規模逐年擴大，114年提供超過36.9萬件信用保證，協助企業取得融資金額達新台幣1.7兆餘元，創下歷年新高，顯示政府運用信保機制協助台灣中小企業力道既深且廣，成效有目共睹。

中企署強調，政府因應國際經貿情勢變化，持續透過多元金融支持、產業輔導及市場拓展等措施，協助中小企業提升競爭力與韌性因應能力，相關政策都以穩健、可行及符合財政紀律為原則，籲請外界報導議題時，以政府正式公布資訊為準，避免造成企業與社會大眾誤解。1150117