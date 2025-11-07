經部：未發函盤點水庫水面光電

針對雲林縣張麗善縣長對於湖山水庫設置水域型光電設施所表達的關切與反對立場，經濟部表示高度理解並予以尊重，並澄清外界所稱「最近發函詢問各水庫管理單位盤點設置光電板」一事，與事實不符。經濟部強調，今年並無發出相關公文或進行全國性盤點，請外界勿加揣測或無中生有。另外過去有發函亦僅只於詢問，以利有意願者媒合，絕非強迫設置。

對於有媒體報導提及「經濟部水利署最近行文全國水庫管理單位，盤點水庫設置水域光電板」一事，經濟部再次說明相關報導與事實不符，在未取得地方政府同意之前，絕不會貿然進行設置。