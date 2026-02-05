經部：燃煤發電占比持續下降 台中電廠預計2034年底無煤供電

關於有媒體報導環團呼籲政府兌現減煤承諾等問題，經濟部表示，台電公司配合政府「增氣減煤」政策，持續透過低碳、低空污的燃氣機組取代燃煤發電，其中台中電廠持續減煤減排，而全國燃煤發電占比已從二○一六年45.9%降至二○二五年35.4%，未來也將持續下降。

經濟部表示，台電公司台中電廠配合環境部降低空污策略，於空品不良期間積極執行環保調度，二○一八年至二○二五年共執行降載減排超過三千六百次，並已投入四四一億元升級燃煤機組空污防制設備，二○二五年台中電廠空污排放較二○一六年減少達81%，是台中市固定污染源減量之最，而用煤量亦減六七三萬噸，減幅達38%。

廣告 廣告

經濟部進一步說明，為了確保供電穩定並兌現降低空污承諾，台電公司推動台中電廠興建六部新燃氣機組，替代既有十部燃煤機組，預計於二○三四年底前達成無煤供電，提前十二年達標。

經濟部補充，除了台電公司外，民營電廠也配合國家政策執行能源轉型工作，其中雲林麥寮電廠正在推動煤轉氣計畫，興建燃氣機組替換既有燃煤機組，也預期二○二九年底正式商轉，進一步加強國內減煤力道。

經濟部強調，台電公司及民營電廠皆持續配合國家能源及環保政策，持續推動燃煤電廠空污改善及減煤減排，並配合地方政府、環保單位嚴密監督，兼顧穩定供電與降低空污，盼各界能共同支持，促成電廠轉型順利推進。