經部：行動電源邊境抽驗提高10倍 國內外工廠納管

（中央社記者曾智怡台北5日電）行動電源自燃事件頻傳，經濟部祭出3招加嚴檢驗規定，包括將國內外工廠檢查納入管理，若查出缺失最嚴重工廠停牌；邊境抽驗比例也提高10倍，同時擴大市場檢查及購樣，嚴防不合格商品流入市面。

經濟部標準檢驗局現行管理分成前市場、後市場，標準局說明，鋰電池相關商品（如行動電源）自民國103年起，即依「商品檢驗法」公告為強制性應施檢驗品目，產品須符合國家標準並通過檢驗取得商品驗證登錄證書，方可上市販售。

後市場部分，包括強化邊境查驗、市場購樣檢測，並派員至經銷場所檢查商品是否標示檢驗標識。若違規，如是業者未完成檢驗程序，處新台幣20至200萬元罰鍰，並限期回收或改正；如經檢驗不合格，視違規情節輕重要求限期回收或改正、廢止證書等。

根據統計，近3年接獲行動電源商品事故通報分別為112年11件、113年7件、114年至10月27件，均派員辦理調查；近3年行動電源進口數分別為112年464萬4776個、113年525萬8268個、114年至10月381萬2820個。

由於近來行動電源爆炸事件層出不窮，為強化管理，標準局祭出3項加強作法，第1，規劃將工廠檢查納入管理機制（更嚴格的檢驗規定），定期派員赴工廠確認生產製程符合規定，以維持產品品質穩定；第2，進口行動電源商品進行源頭管理加強邊境查核，提高抽批查核比例10倍。

標準局副局長謝翰璋說明，國內外工廠皆納管，且是每一家都會查，國外工廠則由法人協助檢查，並給予一年緩衝期，讓業者有時間通知工廠提供檢查文件；一旦檢查出「品質管制失效」，例如耐壓不符，則該工廠停牌，若為輕微缺失，則給予改正機會。

謝翰璋補充，若該產品是由多家代工廠製造，其他工廠需撰寫檢討報告，才能繼續生產。

第3，提高行動電源商品市場檢查及市場購樣檢測數量，避免不合格商品於市面上流通。謝翰璋表示，購樣檢測數量視國家預算而定，今年因為只要一見報就發動購樣，已排擠到常規查核項目。

針對部分廠牌行動電源災情多，謝翰璋說，重點廠商會持續檢查，另因應自帶插頭行動電源趨勢，因其風險較高，也研議調高檢測項目標準。

媒體關切，目前強制召回件數僅6款，標準局解釋，此為依消保法回收、由廠商發動，強制性下架家數則較多。（編輯：林克倫）1141105