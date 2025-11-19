經部：衝刺無人機民主供應鏈 2030年產值拚400億

台北市 / 綜合報導 英特爾前執行長季辛格，今(18)日再次在台現身。他不斷感謝台灣，希望能與台廠供應鏈深化合作。季辛格形容，在台灣「早餐時有想法，到晚上就能量產」，因此所有新創公司，都會找上台灣。而他也支持美國總統川普的半導體政策，認為這並非犧牲台灣，而是增強全球供應鏈韌性。只是川普又再一次點名台灣，說美國把晶片生意讓出來，非常愚蠢。美國總統川普說：「我們以前製造過晶片，但很愚蠢地，我們把生意拱手讓給台灣。」美國總統川普，再次點名台灣，搶走晶片生意，美國總統川普說：「如果有一位像我一樣思考的總統，我們不會讓這種事發生，但晶片都會回來的，我想幾年之內我們就會重振雄風，因為關稅晶片會回來，晶片製造者會回來。」川普力拚美國製造，還讓政府入股英特爾，去年剛卸下CEO職位的季辛格，也認同總統作法，英特爾前執行長季辛格說：「我多年來一直主張，我們需要更具韌性的供應鏈，我依然相信這是對台灣，也是對美國和全世界最好的政策，任何一個地區過度集中，都不利於產業與全球整體穩定。」季辛格強調，川普政策並不是犧牲台灣，而是要確保全球供應鏈更有韌性，他也示警，台灣在AI領域的最大挑戰是能源，不過他過去，評論台積電時，常說台灣地緣政治很危險，是個不穩定的地方，現在卻一改態度。英特爾前執行長季辛格說：「當我第一次來這裡(台灣)時，這裡(台灣)還只是個小地方，(台灣)很飢渴也很有衝勁，但依然十分渺小且不成熟，如今四十多年過去了，這裡已成全球科技界創新中心，任何一家科技公司，就像我們投資的夥伴所展現的，它們都需要來台灣，台灣是將創新推向市場的地方。」如今的季辛格，轉戰矽谷創投公司，還帶著七家新創一起來台亮相，要跟台廠供應鏈深化合作，也會再次跟鴻海董事長劉揚偉晚宴交流，想以全新身分，重新和台灣建立連結。 原始連結

華視影音 ・ 21 小時前