經部：製造業最低工資補貼 全職員工每人每月910元

（中央社記者曾筠庭台北29日電）因應最低工資調漲及國際情勢變動衝擊製造業營運，經濟部產業發展署今天公告製造業最低工資補貼作業要點，針對營業額減少10%以上的製造業者，提供全職員工每人每月補貼新台幣910元、部分工時員工每人每月補貼480元，最長補貼6個月，明年1月15日起開放受理申請。

勞動部9月26日召開最低工資審議會後，決議自明年1月1日起調升最低工資，每月最低工資由2萬8590元調升至2萬9500元，時薪由190元調升至196元。考量近期國際情勢變化、關稅及匯率波動，可能加重製造業經營負擔，經濟部與勞動部合作推動製造業最低工資補貼措施，協助受衝擊企業穩定勞工就業。

為穩定就業環境，政府在「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」，編列20億元經費用於補貼受衝擊事業因最低工資調漲增加的薪資差額。

另外，勞動部日前也說明，明年的最低工資補貼方案確定將移工納入。當時勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅指出，本次最低工資補貼主要支持受國際情勢影響的傳統產業及中小企業，而這些企業也是聘用移工的主要族群，若將移工排除在補貼範圍之外，將削弱政策對傳產、中小企業及其所屬勞工的實質支持力道。

經濟部表示，依補貼規定，本次申請對象須依法完成公司、商業或有限合夥登記，並具製造業稅籍，114年5、6月至115年3、4月期間任一連續2個月營業額，較前一年同期減少10%以上者，可申請補貼。補貼期間以115年1月至6月為限，全職員工每人補貼上限為5460元（每月910元乘上6個月），部分工時員工每人補貼上限為2880元（每月480元乘上6個月）。

經濟部指出，補貼申請期間自115年1月15日起至6月30日止，或經費用罄為止，採線上申請方式辦理。相關補貼作業要點及申請資訊，可至經濟部產業競爭力發展中心網站查詢，或撥打0800-000-257洽詢。（編輯：潘羿菁）1141229