經部：豬肉攤商補助從寬認定 地方造冊就能申請

（中央社記者曾智怡台北6日電）部分地方政府對於中央補助非洲豬瘟禁宰期間傳統市場豬肉攤商營業損失有疑義，經濟部今天表示，補助的目的在於穩定攤商生計，只要是販售溫體豬肉相關產品、地方政府願意造冊列管，經濟部均會從寬認定，納入補助對象。

針對相關規範，經濟部商業發展署透過新聞稿表示，已於11月3日與地方政府透過視訊會議說明協調，務求兼顧攤商權益與補助作業便捷。

商業署指出，有鑑於市場中攤商販售生鮮溫體豬肉及內臟等商品，有須即時處理或銷售、無法保存的特性，經濟部審認這類豬肉攤商的業者受防疫規範影響嚴重，已在10月30日宣布將補助每攤3萬元，以協助販售生鮮溫體豬肉或內臟攤商，降低其因配合防疫所產生的營運衝擊。

經濟部表示，地方政府列管的公、民有零售市場、攤販集中場皆為補助對象。若為原本地方政府尚未列管的攤商，請地方政府積極將符合補助資格的豬肉攤商納入列管名冊，以提供經濟部進行補助，未來也同步強化政府對市場及攤商的管理與掌握。

經濟部呼籲各界正確認知補助規範，避免誤傳，並共同支持解封後產業復興工作，保障攤商生計與傳統市場穩定營運。中央災害應變中心已公布7日凌晨恢復豬隻屠宰，也請各地方政府及各市場積極清理消毒，完成重新開市的準備工作。（編輯：林淑媛）1141106