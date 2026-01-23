經部：2024年4月起 晶片和工具機未出口俄羅斯

（中央社記者曾筠庭台北23日電）烏克蘭總統澤倫斯基指俄羅斯仍能取得來自台灣等地的電子零件，用以製造飛彈。經濟部今天回應，自俄羅斯於2022年2月入侵烏克蘭以來，台灣即全面配合歐美對俄制裁，台灣的晶片及工具機自2024年4月起，已無出口至俄羅斯。

近日有媒體報導指澤倫斯基點名台灣提供俄羅斯電子零件，經濟部今天回應指出，首先，台灣已6度擴大對俄羅斯及白俄羅斯的管制貨品清單，並大幅提高違規出口的罰則，最高可達原罰鍰的15倍；同時要求廠商在出口至俄羅斯鄰近國家時，須簽署切結書，承諾不得轉運至俄羅斯。

經濟部表示，在相關措施下，台灣的晶片及工具機自2024年4月起，已無出口至俄羅斯。

經濟部指出，其次，台灣業者一向重視並恪遵國際法規與出口管制制度，落實必要的盡職調查與風險評估機制；政府也將持續精進出口管理制度，並與美國、歐盟、日本等理念相近國家深化多邊合作，共同防堵貨品被不當轉運，維護以規則為基礎的國際秩序與安全。

經濟部表示，第三，台灣願與歐美等友盟國家共同參與烏克蘭重建及相關協助工作，未來也將持續加強對透過第三國轉運、規避管制或隱匿最終用途等行為的查緝與管理，並強化國際合作，避免電子零組件等產品非法流入俄羅斯，確保出口管制措施有效落實。

經濟部最後呼籲，若各界掌握更進一步具體資訊，歡迎提供給政府，相關單位將儘速展開調查並依法處理。（編輯：林克倫）1150123