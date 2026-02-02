經部《2025年新創企業白皮書》發布 展現臺灣創新創業動能

經濟部政務次長何晉滄（右六）主持《2025年新創企業白皮書》發布記者會，與出席的互宇向量、邑流微測、梭易科海洋、帝濶智慧科技負責人及貴賓合影。





▲經濟部政務次長何晉滄（右六）主持《2025年新創企業白皮書》發布記者會，與出席的互宇向量、邑流微測、梭易科海洋、帝濶智慧科技負責人及貴賓合影。





經濟部政務次長何晉滄今（二）日表示，我國新創企業近年投入數位應用領域等所獲成果豐碩，令大型企業也刮目相看，政府會加大力道對新創企業的支持，並動用「行政院國家發展基金」投資有潛力的新創企業，何政次強調「立足台灣布局全球」，政府也會加大培育新創企業發展「深科技」（即技術含量高的科技），希望帶有高技術含量的新創企業，有助提升五大信賴產業（包括半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊）的技術層級，何政次是於今日主持《2025年新創企業白皮書》發布記者會上發表以上談話。

廣告 廣告

經濟部發布《2025年新創企業白皮書》，系統性整理分析我國新創企業發展現況、獲投資趨勢與政府資源投入成果。迄二○二五年底，全國已有一萬五五二家新創企業，提供約十萬五千個就業機會，其中二七八家成功進入公開市場（包含上市、上櫃、創新板、興櫃及創櫃板）；另外，新創企業二○二四年的整體銷售額成長34%，二○二五年貨品出口額也成長29.3%，顯示新創企業不只在國內市場表現穩定，也逐漸成為對外貿易與創新輸出的重要力量。

《2025年新創企業白皮書》共分五大章節，涵蓋生態系整體樣貌、政策資源盤點、年度趨勢與關鍵議題分析，並就教育扎根、企業合作、國際連結與 AI 應用等主題提出精進策略，作為政府、產業與創業團隊在政策溝通與布局規劃的重要參考。投資趨勢則反映出資金市場對新創發展的肯定，國內新創企業投資在二○二四年突破一○○二億元，創下近十年新高，投資標的主要集中於健康醫療、生技、能源與AI等具長期發展潛力的領域；企業創投與國發基金持續帶動民間資金投入關鍵科技，強化我國創新投資體系的穩定度與延續性。

行政院國家發展基金管理會執行秘書汪庭安於記者會表示，國家發展基金自二○一八年五月正式開辦「創業天使投資方案」（額度一百億元）以來，迄去年底投資新創企業共三百家，投資金額達四十二億元，帶動民間投資一三五億元，合計達一七七億元。汪執秘表示，國家發展基金多年來投資台積電等上市企業及新創企業等，歷年來分派股息上繳國庫累計達三千三百億元，過去五年平均每年股息收入也有二八○億元上繳國庫，國家發展基金一一四年來自非台積電的股息收入則有七十四億元。

記者會現場亦邀請多家新創企業代表分享實務經驗，展現政策資源如何支持新創技術落地與市場拓展，包括互宇向量、邑流微測、梭易科海洋與帝濶智慧科技，分別說明於太空、半導體、無人載具與資安等關鍵領域，將「深科技」創新轉化為具體市場成果。

其中，互宇向量打造抗干擾慣性導航系統，於衛星定位無訊號或受干擾的環境下時仍可維持無人載具穩定導航，應用於無人機、無人船及低軌衛星，海外市場已有實績，主要客戶來自中東市場；邑流微測以影像式檢測污染技術應用於監測半導體先進製程，服務台積電、日月光等客戶，並獲國發基金、台杉投資入股；梭易科海洋整合雷達與視覺AI，發展船舶主動避碰系統，於事故前預警，智慧介入預防碰撞，已於高雄愛之船完成無人運行，累積逾四千趟實績；帝濶智慧則聚焦醫療場域去識別化隱私監控，結合 AI 與資安應用，已服務國內奇美醫院等逾十五家醫療機構，並規劃於今年大幅拓展美國市場。