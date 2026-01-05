經部：AI新十大建設培育50萬AI人才打造全球領先矽光子生態系

矽光子革命啟動！經濟部重視關於AI高速傳輸時代與高速通訊的關鍵技術「矽光子」之發展策略。矽光子（Silicon Photonics）是一種將光學元件與電子元件微型化，整合到同一個矽晶片上的技術，並利用「光子」取代傳統「電子」來傳輸數據訊號，實現「超高速、低功耗、低熱損耗」的資料傳輸，主要用於資料中心和高速通訊。經濟部指出，AI應用加速推升資料中心對高速傳輸與低能耗的需求，全球矽光子市場預估二○三○年將突破千億美元。臺灣雖具有半導體優勢，但在光晶片設計、高速封裝、驗證環境與關鍵材料等環節仍存在技術與產業缺口，難以支撐AI時代所需的高速光電整合。因此政府推動「AI新十大建設」，鞏固臺灣半導體優勢，打造全球領先的矽光子生態系，經濟部並攜手國科會共同推動技術研發與人才培育、研發環境建置、供應鏈自主三大方向，賴總統也宣示期盼二○四○年為台灣培育五十萬個AI人才，政府也將投入資金支持新創，期在北、中、南、東各地均衡發展AI。經濟部也已啟動矽光子技術布局，整合法人與產業資源，推動設計、製造、驗證三大能量建構，攜手SEMI矽光子產業聯盟，並集結逾一五○家廠商，全面提升臺灣在矽光子領域的競爭力，為AI時代奠定堅實基礎。

經濟部自二○二四年除透過A+企業補助計畫與法人合作，協助聯發科、世界先進、茂德、穩懋、上詮等業者投入光晶片設計、雷射製程與高速電晶片開發外，亦推動學研團隊投入光運算、光通訊等技術研發，建置領先國際級規格高速矽光子驗證實驗室，支援單通道400G、總傳輸量達409.6T的光電整合技術，預計可協助國內業者降低逾六十%驗證成本與時間。經濟部同時鼓勵業者投入材料與設備開發，促進供需雙方共同提案，補足研發缺口，讓臺灣在全球AI基礎建設中占有一席之地。