經部10萬AI人才培育里程碑龔明鑫：串連訓考用體系推進AI百工百業發展

經濟部長龔明鑫（前排右四）偕所屬一級單位首長，與產業公協會代表於「AI人才培育推動成果發表會」合影。（記者王先國攝）

▲經濟部長龔明鑫（前排右四）偕所屬一級單位首長，與產業公協會代表於「AI人才培育推動成果發表會」合影。（記者王先國攝）

為落實政府「產業AI化」、推動臺灣成為「人工智慧之島」政策，經濟部推動「百工百業培育二十萬AI人才」，日昨於台北國際會議中心舉辦「AI人才培育推動成果發表會」，正式宣布AI人才培訓突破十萬人次里程碑。

經濟部長龔明鑫於發表會致詞表示，AI 應用已由製造、商業服務擴大至各領域，百工百業、製造業都可運用及應用，帶來實質的效率提升與節省成本，AI發展並未降溫，龔部長強調，AI人才的培育、產業上實際的運用會越來越強，希望大家一起來努力。龔明鑫說，經濟部推展跨部會的iPAS認證機制，關於人才的培育會持續推動「訓、考、用」三合一，以建構完整人才生態鏈，讓人才的培育可以更精準、更具延展性，讓臺灣在AI浪潮不僅掌握住趨勢，AI人才也能投入實際產業應用，包括矽光子的發展、百工百業的應用等，龔部長再次呼籲大家一起來努力，臺灣朝「人工智慧之島」的目標大步邁進！

廣告 廣告

經濟部表示，有關AI人才培育在製造業方面，產業發展署推動實作導向訓練，協助企業掌握智慧製造與流程優化所需的AI應用技術；在服務業方面，商業發展署建立服務業AI培育地圖，依不同行業特性規劃分級課程，提升零售、旅宿及物流等職類之AI導入能力。

經濟部亦將AI訓練能量由國內中小企業擴展至各領域，並延伸至外貿需求，形成更完整的人才培育路徑。在中小企業方面，中小及新創企業署自基礎知識到產線實作推動AI訓練，全面提升企業的AI轉型動能並持續拓展培育規模；在專業技術領域，產業技術司串聯法人建置AI試製線，提供產品設計、製程開發及智慧檢測等實訓場域，培育產業所需的專業實作人才；在外貿競爭方面，國際貿易署推動AI商務技能與數位行銷訓練，並提供客製化企業包班服務，使人才培育量能延伸至國際市場。

今年首度開辦的iPAS「AI應用規劃師」能力鑑定，吸引近一．四萬人考試，並已有逾六千五百人通過考試，顯示產業界對AI專業證照的高度需求與肯定。經濟部也積極促進人才與職缺媒合，目前已有超過四千五百家企業承諾優先聘用、加薪或提供獎勵予iPAS獲證者。如正隆集團、緯創資通及全球人壽等，提供獲證員工五千元以上獎勵金，顯示AI能力鑑定已成為企業選才與激勵的重要依據。

龔部長並於會場主持「AI人才培育典範表揚儀式」，親自頒獎表揚今年在AI人才培育成效卓越的十二家訓練單位、積極推動員工參與 iPAS的十五家標竿企業，以及報考人數突破百人且獲證率亮眼的十五所績優學校，肯定各界在AI人才培育與導入應用上的努力。此外緯創資通與漢翔航空分享如何結合AI技術落地應用，帶動供應鏈共同打造產業AI生態系；國立臺北科技大學分享推動「AI新秀」專班的培訓模式與校園導入經驗。

經濟部表示，呼應政府「AI新十大建設」，自十月啟動「產業競爭力輔導團」，提供AI／數位轉型、AI人才培育、技術輔導等七大支援措施，針對企業在職員工進修需求，除提供免費在職訓練資源外，亦可補貼受訓期間的工時損失，協助企業在轉型過程中兼顧營運與人才升級。未來將持續推動跨部會與產學研協作，構建全民共學、產業共用的AI人才生態體系，協助企業培養AI應用與數位轉型所需關鍵人才，使臺灣在全球智慧經濟浪潮中掌握先機、邁向智慧升級新時代。