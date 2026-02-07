經部12億祭加碼機制 助無人機升級

經濟部長龔明鑫日前喊出無人機產值今年要衝200億元。（本報資料照片）

台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）後，確立無人機與稀土國內兩大加速研發自主產業。經濟部長龔明鑫日前更喊出無人機產值今年要衝200億元。經濟部首波先編列12億元，今明兩年推出無人機研發加速補助計畫，計畫新祭出「加碼補助」機制，要業者多引進技術，「加速研發」落地商品化到海外搶市。

想要爭取無人機訂單，加速研發補齊關鍵零組件是首要。經濟部第一波端出「無人機前瞻技術研發與國際商機加速補助計畫」，給缺乏關鍵技術能力業者，一劑研發強心針。計畫分成兩類補助，「整機」與「關鍵零組件」，前者要能對標國際主流機種，後者涵蓋飛導控、酬載、通訊、動力等關鍵模組。

經濟部技術司指出，先前無人機補助較偏零組件，這次則針對整機提供補助，並引進「加碼補助」獎勵，希望業者能強化與國內學研單位合作，或者是引進國外最新關鍵技術，重點是「速度」，要加快關鍵技術落地。

這次計畫以協助國內廠商攻占商用無人機海外市場為主，開發範圍包括公共安全（偵查、搜救）、能源巡檢（輸電塔、太陽能場）、測繪建模（地籍、工程前測）、 農林漁牧監測（作物健康、林地評估）、 物流運輸（偏鄉離島、消費品配送）等商用部分。

該研發計畫今明兩年共編列12億元，未設定補助多少案。在加碼補助機制上，要拿到最多額外補助30％，需多運用國內學研單位的AI共通模型，或引進歐美日先進技術，或具備自研自製能力等。但全部補助比例，仍不可超過案件研發經費的50％。

技術司說，過去研發補助案，因需符合各種條件，業者普遍拿到的補助比例在2到3成左右，能拿到5成補助仍是獎勵。