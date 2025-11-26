經部9處新園區 估創造逾千億產業產值、3萬就業機會

（中央社記者曾筠庭台北26日電）為協助廠商根留台灣，經濟部產業園區管理局今天表示，目前已啟動9處新園區，包括中埔、水上、新市、北高雄、褒忠等5大產業園區，以及高軟二期、屏東科技產業園區擴區、楠三與仁武等4大科技園區，總開發面積逾560公頃，預估可帶來超過新台幣1000億元產業產值、帶來3萬個就業機會。

配合行政院延長「投資台灣三大方案」至2028年，打造具全球競爭力的「台灣製造基地」，園管局今天舉辦記者會揭示園區「開發」與「更新」雙引擎成果。

廣告 廣告

圓管局表示，目前啟動的9處新園區包括中埔、水上、新市、北高雄、褒忠等5大產業園區，以及高雄軟體園區二期、屏東科技產業園區擴區、楠梓科技產業園區第三園區、仁武科技產業園區等4大科技園區，多數已進入開發或招商階段。

園管局表示，水上與新市園區出租率達100%，北高雄園區超過9成，顯示產業界對優質空間需求強勁。

在既有園區更新上，園管局以高雄前鎮、楠梓及台中潭子科技產業園區為主軸，推動建物翻新及用地重整。

其中「科技產業園區風華再現計畫」投入19.91億元，用於低度使用廠房收購與再利用，將釋出13.5萬平方公尺樓地板面積，並創造近2000個就業機會，為地方產業升級注入新動能。

圓管局說明，為確保土地資源永續利用，多數新園區皆採「只租不售」模式，強化土地使用效率、避免資源外流，也利於形成長期產業聚落。

園管局局長楊志清表示，土地供給是園管局最重要的任務，不只是為台灣產業經濟布局，更是未來產業發展與升級的重要環節。

園管局也公布最新的招商成果，今年度已促成166件投資案，總投資金額達1745億元，涵蓋半導體、AI、智慧製造等關鍵領域，進一步形塑園區成為高端製造與創新研發的核心樞紐。投資企業包括日月光、鴻海（雲高）及湧盛電機等指標廠商，顯示園區已成國內外企業擴張布局的重要選擇。

業者也在記者會上分享實際感受。日月光副總經理李叔霞表示，政府在用地釋出與行政協調上具高度效率，讓企業能專注技術研發與產線升級；東陽實業副總經理陳金錫指出，園管局提供完善硬體與便利區位，有助傳統產業轉型與招募人才，且選址過程獲得快速回應，企業感受明顯。

園管局強調，未來將持續強化土地整備與招商效率，結合政策誘因與區位優勢，帶動產業升級、人才回流及投資加碼，協助台商與國際企業深化在地供應鏈布局，展現政府推動產業根留台灣的決心。（編輯：潘羿菁）1141126