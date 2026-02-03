經部A+計畫通過3案 映智指紋感測聚焦高安全驗證

（中央社記者曾筠庭台北3日電）經濟部產業技術司推動「A+企業創新研發淬鍊計畫」，今年第2波審查通過3項研發計畫，其中映智科技以新一代電容式指紋感測技術切入高安全身分驗證應用，期盼降低高安全設備對進口技術的依賴，預計未來可應用於機場邊境通關、行動警政和金融身分驗證等高安全場域。

技術司今天發布新聞稿表示，已於1月27日召開第2次決審會議，通過映智科技、友達光電和超象科技3項研發計畫，涵蓋高安全身分驗證、衛星通訊及智慧醫療等關鍵應用領域，盼結合台灣在感測器與人工智慧、顯示製程和半導體等產業優勢，推動高附加價值產品與自主關鍵技術研發，協助產業跨域應用，拓展國際市場。

廣告 廣告

技術司指出，映智科技提出「FAP45 TFT電容式指紋感測技術開發計畫」，針對高安全身分驗證設備長期仰賴進口，以及既有指紋辨識技術在不同環境條件下準確度易受影響、成本偏高等問題，映智科技開發新一代指紋感測技術，結合雙指同步辨識與人工智慧防偽判斷，可在手部乾濕差異等情境下維持穩定、精準的身分驗證，同時降低製造成本。

產技司指出，相關技術未來可應用於機場邊境通關、行動警政、金融身分驗證及選舉身分查驗等高安全場域，並可拓展歐美與亞太市場，強化台灣在高安全身分驗證技術的國際競爭力與供應鏈自主能力。

針對衛星通訊領域，友達光電提出「前瞻輕薄可透光低軌道衛星陣列天線模組開發計畫」，因應低軌寬頻衛星應用由固定式家戶聯網設備，逐步擴展至車用、海事及航空等移動式通訊場景的國際趨勢，開發兼具衛星通訊功能與高透光特性的天線產品。

技術司表示，該計畫結合友達在顯示與材料技術的基礎，並攜手低軌衛星射頻晶片技術夥伴，突破傳統天線在外觀整合與應用場域上的限制，未來可廣泛導入衛星通訊與汽車電子領域，協助面板產業切入高附加價值市場，促進跨域整合與產業升級。

在智慧醫療方面，超象科技推動「超音波CMUT感測器、發射晶片與AI影像判讀之整合研發計畫」，針對現行手持式超音波設備影像解析度不足、操作仰賴臨床經驗及功耗偏高等問題，攜手國內產學單位開發新世代智慧超音波核心模組。

技術司說明，此計畫整合新型超音波感測器、高效率晶片與人工智慧影像判讀技術，透過軟硬體整合，讓手持式設備在體積小、耗電低的情況下，仍可呈現更清晰影像，並協助醫師快速做出一致且準確的判斷，相關成果可應用於臨床診斷與醫學教學，提升第一線醫療人員的使用便利性與診斷效率。（編輯：張均懋）1150203