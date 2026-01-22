經部A+計畫通過4案 達明機器人開發輪式人形機器人

（中央社記者曾筠庭台北22日電）經濟部產業技術司推動「A+企業創新研發淬鍊計畫」，今年首波審查通過4項研發計畫，達明機器人鎖定製造業長期缺工，提出「輪式人形機器人開發計畫」，預計可應用於製造業及半導體產線，解決工廠實際需求，預計帶動投資新台幣1億元，完成後3年內可創造累積產值27億元。

技術司今天透過經濟部訊息公告表示，已於15日召開今年第1次決審會議，通過達明機器人、南亞科技、程泰機械及沃司科技等4項研發計畫，涵蓋智慧製造、先進半導體記憶體、高階工具機及AI資料中心等關鍵領域。

廣告 廣告

技術司表示，相關計畫將強化台灣在智慧製造設備、自主半導體製程、高精度機械加工及資料中心運營等核心產業技術能量，帶動產業升級並提升國際競爭力。

技術司指出，達明機器人提出「具身智慧賦能產業輪式人形機器人開發計畫」，鎖定製造業長期人力不足問題，以貼近實際工廠需求為設計出發點，開發兼具穩定性、安全性與能源效率的輪式人形機器人。

達明機器人結合雙七軸手臂、多自由度軀幹與輪式底盤，並搭載3D視覺與力覺感測器，具備工業級高精度操作與高負載能力，可執行精細作業與搬運任務；軟體則導入可自我優化的AI代理框架，降低企業導入自動化的門檻。相關成果未來可應用於製造業及半導體產線，計畫期間預計申請15件專利，帶動投資1億元，完成後3年內可創造累積產值27億元，創造30個就業機會。

在半導體記憶體領域，南亞科技提出「新世代10奈米級DRAM製程與AI超高頻寬記憶體研發計畫」，聚焦新世代記憶體關鍵技術。隨著AI與高效能運算快速發展，記憶體效能已成為影響AI運算效率的重要因素，南亞科將投入第4代10奈米級製程研發，提升記憶體效能與製程成熟度，並同步開發高頻寬、低延遲、低功耗的AI應用記憶體產品，以滿足AI伺服器與先進運算需求。

技術司表示，這項計畫可強化台灣在關鍵記憶體元件上的自主供應能力，預期可帶動衍生投資330億元，創造450個就業機會，為半導體與AI產業注入長期發展動能。

高階工具機方面，程泰機械攜手台朔重工推動「大型車銑複合五軸設備結合旋風切齒加工技術開發計畫」，針對齒輪與軸類零件加工流程冗長、效率受限的問題，開發可整合多道製程的大型車銑複合五軸設備，打造國內首套一機整合齒輪加工系統。透過製程整合，可有效縮短上下料與換線時間，提升加工尺寸一致性與定位精度，進一步提高良率，協助製造業朝高精度、智慧化與節能製程轉型。

此外，因應AI伺服器快速成長帶來的高熱密度與高能耗挑戰，沃司科技提出「預防熱當機與優化機櫃效能之邊緣智能解決方案計畫」，以雲邊協同的智慧管理架構，於機櫃端即時監測並進行毫秒級溫度預測，在問題發生前主動調整系統運作，降低熱當機風險與冷卻能耗。

技術司表示，相關技術可協助資料中心提升運作效率、降低能源消耗，並強化系統穩定性與資安防護，計畫完成後預期可帶動產值3000萬元，推動國內資料中心朝智慧化與綠色營運發展。

技術司強調，A+計畫透過支持企業投入關鍵技術研發，盼加速產業創新升級，鞏固台灣在智慧製造、半導體與AI等領域的競爭優勢。（編輯：潘羿菁）1150122