經部AI人才培訓突破10萬人次 龔明鑫：AI發展未降溫

（中央社記者曾智怡台北19日電）經濟部推動「百工百業培育20萬AI人才」。經濟部長龔明鑫今天出席「AI人才培育推動成果發表會」，宣布AI人才培訓突破10萬人次，並強調AI發展並未降溫，AI人才必須先準備好，為此經濟部推動iPAS認證機制，目標建構完整人才生態鏈。

龔明鑫致詞表示，AI應用已由製造、商業服務擴大至各領域流程，帶來實質的效率提升與成本節省，顯示AI發展並未降溫，AI人才必須先準備好，經濟部推動跨部會iPAS認證機制，以「訓、考、用」3環策略建構完整人才生態鏈，讓人才的培育可以更精準、更具延展性，讓AI人才投入實際產業應用。

製造業方面，產發署推動實作導向訓練，協助企業掌握智慧製造與流程優化所需的AI應用技術；在服務業方面，商業發展署建立服務業AI培育地圖，依不同行業特性規劃分級課程，提升零售、旅宿及物流等職類的AI導入能力。

中小企業方面，中小及新創企業署自基礎知識到產線實作推動AI訓練，全面提升企業的AI轉型動能並持續拓展培育規模；在專業技術領域，技術司串聯法人建置AI試製線，提供產品設計、製程開發及智慧檢測等實訓場域，培育產業所需的專業實作人才。

外貿競爭方面，國際貿易署推動AI商務技能與數位行銷訓練，並提供客製化企業包班服務，使人才培育量能延伸至國際市場。

產發署指出，今年首度開辦的iPAS「AI應用規劃師」能力鑑定，吸引近1.4萬人考試，並已有逾6500名通過考試，顯示產業界對AI專業證照的高度需求與肯定。

經濟部也積極促進人才與職缺媒合，目前已有超過4500家企業承諾優先聘用、加薪或提供獎勵予iPAS獲證者。如緯創資通、正隆集團及全球人壽等，提供獲證員工新台幣5000元以上獎勵金，顯示AI能力鑑定已成為企業選才與激勵的重要依據。

產發署表示，未來將持續推動跨部會與產學研協作，並依畢業生、中高齡轉職者、在職員工、外國人才及減班休息勞工等不同族群，規劃分層多元訓練方案，同步結合專業能力鑑定，構建全民共學、產業共用的AI人才生態體系，協助企業培養AI應用與數位轉型所需關鍵人才。（編輯：楊凱翔）1141119